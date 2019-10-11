Болгария выдвинула условия Северной Македонии для вступления в ЕС 11.10.2019, 11:45

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Парламент Болгарии принял документ с более чем 20 требованиями.

Парламент Болгарии проголосовал за принятие правительственной декларации по поддержке начала переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Северной Македонией, но при условии выполнения ряда требований.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на балканское агентство IBNA.

В документе перечислены более 20 требований к двум странам-кандидатам и график их выполнения, причем абсолютное большинство касается Северной Македонии.

В декларации указано, что «Болгария не позволит интеграцию Республики Северная Македония в ЕС, что будет сопровождаться европейской легитимизацией антиболгарской идеологии».

«Переписывание истории болгарского народа после 1944 года является одним из столпов антиболгарского идеологического строя бывшего югославского тоталитаризма», - говорится в документе.

Декларация требует от Северной Македонии не проводить политику, поддерживающую требования «македонского меньшинства» в Болгарии.

Документ призывает Северную Македонию начать процесс реабилитации жертв коммунистического режима в Югославии, которые были репрессированы за то, что считали себя болгарами.

Болгария хочет, чтобы Северная Македония удалила тексты со знаков, табличек и сооружений, которые поощряют ненависть к Болгарии, включая те, где используют такие фразы, как, например, «болгарские фашистские оккупанты».

Другие требования касаются противоречивых исторических событий и фигур эпохи Османской империи и до Второй мировой войны, которые историки двух стран часто трактуют очень по-разному.

Среди требований также указано, что Республика Северная Македония должна четко заявить, что короткая версия ее названия не имеет ничего общего с географическим регионом Северной Македонии, часть которого находится на территории Болгарии.

По информации Balkan Insight, одним из ключевых требований является македонский язык. Болгария рассматривает македонский язык как болгарский диалект, настаивая, что их отличия являются результатом сознательной антиболгарской политики, которую проводила бывшая югославская республика.

В декларации Болгария советует ЕС избегать использования термина «македонский язык» во время переговоров о вступлении, а взамен использовать термин «Официальный язык Республики Северная Македония». Если это невозможно, то ЕС должен поставить звездочку после термина «македонский язык», чтобы уточнить, что это термин, используемый в Конституции Северной Македонии.

«Ни один документ в процессе присоединения не может рассматриваться как болгарское подтверждение существования так называемого «македонского языка», отличного от болгарского», - резюмируется в тексте.

По Албании, декларация требует, чтобы эта страна гарантировала права болгарского национального меньшинства «в полной мере», включая обучение болгарского языка как родного языка, без административных препятствий, в местах, где традиционно проживает болгарское меньшинство, а также в других местах.

Документ был принят в парламенте 129 голосами, его поддержали четыре из пяти депутатских групп, в том числе партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова.