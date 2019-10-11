«Как повалит снег, жареный петух клюнет» 4 11.10.2019, 11:59

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Почему белорусы не спешат «переобувать» авто на зиму?

Первый снег не отправил белорусов в очереди на шиномонтажи - в понедельник журналисты убедились, что мастера работают в штатном режиме. Может, автолюбители устремились на рынки и втихаря затарились зимней резиной, а теперь сидят и ждут настоящих снегопадов, дабы "переобуться"?

Чтобы догадки превратить в разгадки, корреспондент abw.by Вадим Зенькевич поехал на рынки "Ждановичи" и "Малиновка".

Проверим, как в преддверии большого сезона идут дела у продавцов покрышек на авторынках.

"Ждановичи": ждем-с до первых "мух"

"Знаете, наши люди до первых "белых мух" с места не сдвинутся, - практически в унисон, слово в слово повторили продавцы шин сразу в нескольких точках рынка "Ждановичи". - Зато как повалит снег, жареный петух клюнет, сразу проснутся, будут стоять в очередях за резиной".

Констатирую: на этом рынке пока очередей за зимней резиной действительно нет.

"Если в выходные еще приходят покупать, то в будние дни движения практически нет", - грустно констатировал продавец и уставился в телефон.

После небольшой паузы удалось выяснить, что годы идут, а приоритеты белорусов не меняются, в том числе исходя из чисто экономических понятий. "Берут то, что дешево", - коротко объясняют продавцы рынка "Ждановичи", имея в виду модели китайских, российских и сербских брендов. Nokian и Continental если и спрашивают, то 5% покупателей. Негусто.

Однако к выбору колес больших размерностей покупатели здесь относятся более ответственно.

"Недавно 22-й Hankook продали, - удивляет продавец. - Цена была в районе 500 рублей за колесо, по-моему".

При этом продавцы на рынке подмечают, что к ним нечасто приходят люди, которые заранее определились с выбором резины: "Редко кто говорит: покажи мне конкретно эту модель в таком-то размере. Обычно спрашивают, что есть и почем".

А вот "Белшина" для продавцов на открытом рынке "Ждановичи" больной вопрос.

"Эти покрышки покупатели спрашивают, конечно. Но их полно в здании ТЦ, где фирменный магазин. Как с ним "воевать", если он от завода? Ни в моей точке, ни на других лотках на рынке "Ждановичи" нет "Белшины" - а зачем? Нам ее продают по той же цене, что она идет в розницу. Как тогда продать дороже?"

За неимением отечественного производителя белорусы тянутся к братьям нашим азиатским.

"К китайской резине люди уже относятся нормально. Тот же LingLong - это вообще очень хороший вариант, - убеждают продавцы. - Дорогу разные шины держат по-разному, но качество у них хорошее. Зачем нам торговать бракованной резиной, чтобы ее потом возвращали?"

Напоследок спрашиваю про цену, которую покупатели считают приемлемой за колесо.

"20 рублей! - смеется продавец. - Все хотят подешевле, само собой. А так 15-е колеса мы продаем от 80 рублей, 16-е - за 85-90. До 100, в общем".

"Малиновка": ценник подняли - очереди растаяли

Пока на рынке "Ждановичи" продавцы сидят в одиночестве с грустными и задумчивыми лицами или заняты приемкой товара, на "Малиновке" кипит жизнь. В первую очередь благодаря шиномонтажам - практически у каждой точки есть свои спецы, готовые тут же "обуть" вас в свежеприобретенную резину.

А что с продажами? Об этом удалось узнать в нескольких точках. В первом случае парни сразу оговорились, что помимо точки на рынке "Малиновка" у них еще и интернет-магазин - это лучше сказывается на торговле шинами:

- В принципе люди после первого снега поехали. Другое дело, что в отличие от интернета на рынок люди практически не ходят. Воскресенье, вторник - это была просто пулеметная очередь из людей. Ценник немного подняли - и сегодня уже похуже стало.

- Намного подняли?

- Нет, в зависимости от модели где-то на рубль, где-то на 5, на 10. Есть позиции, на которые поставщики просят держать рекомендованные цены. В таких случаях поднимали даже на 20 рублей.

- Нешипованная резина в лидерах продаж?

- Конечно. Максимум 5-10 процентов всех покупателей выбирает шипованную резину.

Что берут из "фрикционок"? Это зависит от размерности. Но среди популярных марок не будет Michelin и других шин премиум-класса. Они продаются по чуть-чуть, большим спросом пользуются шины китайского, сербского, украинского или российского производства, то есть Tigar, Taurus, Kormoran.

- Kormoran что тут, что на рынке в Ждановичах прет изо всех щелей. Неужели он прямо нарасхват?

- Нет, просто на нем доход больше.

- И что по ценам на ходовые размерности?

- Например, на 195/65 R15 - от 65 рублей, за Kormoran уже 75-80. Понятное дело, что придется немного переплатить. Но это Европа, а не Россия, Беларусь или Украина - к резине из этой троицы негативное отношение.

- Получается, что всякие Rosava, Cordiant и КАМА уже не берут?

- Да нет, все-таки берут. Даже больше скажу: новые рисунки Tigar, Taurus и Kormoran будут работать хуже, чем у того же Cordiant. На Cordiant Polar SL ламель Z-образная, а у конкурентов - прямая. Явное преимущество на торможении.

- А что берут на "бюджетники"? Что-нибудь, пардон, бюджетное?

- Если взять для примера тот же VW Polo Sedan, то у него размерность шин 185/60 R15. Стараются взять что-то посолиднее, как минимум Sava Eskimo S3+, ее продаем по 90 рублей за колесо.

- Что выбирают ребята на BMW X5, X6 и иже с ними?

- Ха, "китайцев" они берут в основном. Дело не только в большом диаметре колес и экономии, у того же LingLong вышли модели с неплохим рисунком. Эту марку и берут, примерно 200 рублей за колесо. Ходовые размерности там 255/50 на 19 дюймов, 285/45 R19, 275/40 R20. Но когда приезжают на таких машинах, то берут либо нормальный "бюджет", либо серьезный "премиум", который стоит, условно говоря, как две машины. И вот тут может быть по-разному: ценник в зависимости от вкуса и потребностей - от 800 рублей и даже выше.

- Раньше люди обращали внимание на год производства резины. Как в этом сезоне?

- До сих пор есть такое убеждение, что год производства очень влияет на качество резины. Но на самом деле в Michelin давно написали статью под названием "Шины не бананы", которую потом много где перепечатывали. Если резину правильно хранить, то она не испортится, пока ее не надеть на диск. А вот когда раскачается, "встанет" на диск, тогда и давление действует, и погода, и все остальное. Тогда резина и начинает портиться. А вообще производители советуют менять покрышки каждые три года. Но в той же Германии срок увеличен до 5-7 лет.

Однако люди все равно смотрят на год изготовления, местами даже придираются. Для некоторых шины даже 2018 года уже плохо. Им хотелось бы 2019-й, причем буквально вчера сделанный. Но не все так реагируют, кто-то даже 2015 год выпуска нормально покупает.

Докладывают об успехах и в другой точке рынка "Малиновка":

"Народ хорошо пошел, если сравнивать с сентябрем. Колес 50-60 в день продавали с одной точки на этой неделе. В основном берут "бюджет" популярных размерностей вроде 195/60 или 205/55. 15-е покрышки - от 70 рублей за колесо, 16-е - от 75.

"Шиповка"? Ее пока еще не берут, но спрашивают. Это 2-3 процента всех покупателей. В основном спрашивают GoodYear и Pirelli, а берут Cordiant. GoodYear - примерно 100 рублей за колесо 15-го диаметра, 16-е - около 140.

Тем, кто приходит за "всесезонкой", предлагаем Matador. Резина словацкая, не российская - это важно. Продаем по 80 рублей за колесо.

В первую очередь люди смотрят на стоимость, во вторую - отзывы в интернете. Покупатели заранее определяются с вариантами, а потом уже продавец помогает сделать окончательный выбор".

Вердикт

"Извините, мне 300 колес нужно принять, не смогу вам помочь", - виновато и на бегу произнес продавец на рынке "Ждановичи", когда я попросил его о комментарии. Это наиболее фактурное описание дел на двух самых крупных шинных рынках столицы: наплыва покупателей еще нет, но продавцы к нему старательно готовятся. "Зима близко", как говорится.

Другое дело, что на волне успеха сейчас шинные интернет-магазины. Там по рядам в дождь ходить не надо, в стопках шин впопыхах копаться тоже не нужно - сиди себе в теплом кресле да выбирай спокойно, читай отзывы по резине, а потом просто привези деньги и забери готовый комплект. Удобно, однако!