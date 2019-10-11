Операция в Сирии: Турция понесла первые потери 2 11.10.2019, 12:07

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Фото: REUTERS/Murad Sezer

Министерство обороны страны официально их подтвердило.

Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе военной операции на северо-востоке Сирии погиб первый военный турецкой армии.

Об этом говорится в сообщении в Twitter турецкого оборонного ведомства, пишет nv.ua.

По данным Минобороны, военнослужащий погиб 10 октября в ходе столкновения с боевиками Рабочей партии Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов (РПК-YPG), которых турецкие власти считают террористами.

По данным агентства Bloomberg, 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

Позже эту информацирю официально подтвердил и президент Турции Реджеп Эрдоган. В связи с этим автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную всеобщую мобилизацию.

На фоне подготовки турецкой армии к наступлению на курдов в Сирии глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что уничтожит экономику Турции, если та позволит себе «недопустимые действия».

США ранее потребовали от Эрдогана гарантировать ненападение на их курдских союзников по коалиции против ИГ после вывода американских военных из Сирии.

В ответ на это президент Турции назвал «подлой клеветой» заявления о том, что Анкара борется с сирийскими курдами.