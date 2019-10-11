«Cборочный цех СССР» cебя исчерпал 8 Александр Обухович

11.10.2019, 12:12

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Александр Обухович

Беларуси нужна новая модель.

На недавнем «круглом столе» «Беларусь-2035» были собраны и директора, и предприниматели, и чиновники, и независимые эксперты, и консерваторы, и либералы. Что интересно, в части наличия и формулировок проблем существенных расхождений во мнениях не было. Зато принципиально расходились взгляды на пути выхода страны из кризиса.

Обсуждение буквально утонуло в обилии проблем, стоящих перед страной. Еще раз нашел подтверждение методический принцип анализа экономик: сначала необходимо определить цель развития, а потом смотреть, что мешает ее достижению и какие ресурсы нужны, чтобы двигаться к ней. Решая более мелкие проблемы по пути, в той мере, в какой они мешают продвижению к цели.

Мы возвращаемся к главному вопросу: что за страну мы строим? За счет чего будет она жить? Каково ее место в международном разделении труда? Кто наши внешнеэкономические партнеры?

Беларусь стартовала как «сборочный цех СССР». Однако сегодня эта специализация себя уже исчерпала. Как и односторонняя ориентация на российский рынок. Россия уже не заинтересована в схеме, когда за счет дешевого сырья и комплектующих мы производили продукцию для ее рынка. Конкурируя с их собственными предприятиями. Возможно, для России представляла бы интерес схема, если бы мы из ее сырья и комплектующих производили продукцию для третьих стран. А поддерживать конкурентов за счет мифических политических выгод нелепо.

Можно сколь угодно долго спорить, имели ли бывшие советские гиганты при более грамотном управлении экономикой страны шансы укрепиться на мировых рынках. Сегодня имеем то, что имеем: за исключением МТЗ и БелАЗа, шансов стабильно работать на мировых рынках не имеет никто. Точнее, для вывода этих предприятий на самодостаточность требуются непосильные для страны инвестиции.

И потребность только растет. Например, для НПО «Интеграл» в начале века требовалось около $8 млрд, сегодня и $15 млрд будет мало. Да, какое-то время и бывшие наши гиганты смогут существовать, постепенно снижая объемы и численность работающих, но обеспечивать потребности государства уже заведомо не смогут.

В свое время крупные предприятия обеспечивали более 80% экспорта. Сегодня их доля в экспорте и ВВП непрерывно снижается. И будет снижаться. Страна нуждается в построении новой экономики. Однако сектор крупных предприятий, выпускающих крупносерийную или продукцию массового спроса, для нас сегодня недоступен: капиталы таких компаний, устойчивых на мировых рынках, составляют десятки и сотни миллиардов долларов. Их значительная часть вложена в сервисно-сбытовые сети.

Однако ориентация исключительно на мелкий частный бизнес бесперспективна. Во-первых, во все времена и во всех странах малые предприятия - лишь корм для крупных. Мы видим практику скупки перспективных малых предприятий крупными компаниями, вытеснения их с рынка выпуском аналогичной продукции. Во-вторых, накоплений малых предприятий, как правило, недостаточно для своевременного обновления основных фондов. Для существования большого числа малых предприятий на достойном уровне необходима мощная банковская поддержка. Наши банки ее просто не потянут. К тому же малые предприятия склонны к миграции и, как правило, не способны к инновациям.

Становится все более очевидно, что ни наши крупные предприятия в их нынешнем виде, ни малые предприятия без мощной банковской поддержки потребности государства обеспечить не могут. А для строительства новой экономики в стране нет ни опыта, ни необходимых институтов.

О чем речь? В мире два основных принципа построения новой экономики: сверху и снизу. Образцовый пример строительства «сверху» - Южная Корея. Там с помощью авторитетных специалистов были разработаны страновая стратегия и промышленная политика. И в их рамках, а также в рамках частно-государственного партнерства как раз шло создание новой экономики. И через «чеболи», и через поддержку сети малых субподрядчиков этих «чеболей».

Путь снизу продемонстрировал Китай. Сформировав с помощью государства сеть малых высокотехнологичных (на то время) предприятий и бросив их в атаку на мировые рынки. На этой базе формировались более крупные компании, шла локализация производства комплектующих для иностранных предприятий. И создавалась техническая база для развития собственной экономики.

Схожим, пусть и не всегда осознанно, был путь лидеров ЦВЕ (Польши, Чехии, Словакии, Венгрии). Сначала немецкие компании помогли создать там сеть субподрядчиков для своих нужд. Сегодня, когда Германия балансирует на грани рецессии, страны ЦВЕ переходят на этой базе к производству и экспорту готовых изделий. Снизив уже долю Германии в своем экспорте с 42% до 30%.

Как правило, создание новых производств, самостоятельных или в рамках концернов, идет за счет кредитов. Обоснованность объема рынков сбыта поверяется (и для банка, и для составителя бизнес-плана) заключением авторитетной консалтинговой компании. Техническая основа бизнес-плана поверяется заключением соответствующей инжиниринговой компании. Роль этих институтов ключевая. Пример - наша небольшая фирма, поставляющая геотекстиль в 34 страны с помощью и при поддержке итальянской консалтинговой фирмы. Но это - чистое везение, в стране таких институтов нет.

Думаю, что основой нашей новой экономики должны стать сеть высокотехнологичных малых предприятий и инжиниринговые фирмы с собственным производством типа «Адани» или «Инваконта». Такие инжиниринговые фирмы у нас есть, им нужно помочь развиться и привязать поставками комплектующих с наших малых предприятий. Такие нишевые компании очень трудно заблокировать на рынках, таможенные барьеры они проходят.

Сеть высокотехнологичных малых предприятий можно формировать через реструктуризацию крупных госпредприятий, сбрасывая поставку комплектации через аутсорсинг. Но все это должно проходить через проработанную промышленную политику. А когда и какая она у нас будет?

Александр Обухович, «БелГазета»