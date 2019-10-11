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Нефть подорожала после взрывов на иранском танкере

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  • 11.10.2019, 12:23
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Нефть подорожала после взрывов на иранском танкере

Инцидент повышает вероятность перебоев с поставками «черного золота» из важнейшего добывающего региона.

В пятницу, 11 октября, цены на нефть выросли на 2% после новостей от иранских информационных агентств о том, что иранский государственный нефтяной танкер Sinopa был обстрелян двумя ракетами в Красном море недалеко от Саудовской Аравии. Данный инцидент повышает вероятность перебоев с поставками из важнейшего добывающего региона, сообщает Reuters (перевод — zn.ua).

Стоимость барреля декабрьской нефти Brent выросла на 1,07 доллара (1,8%) до 60,27 долларов за баррель. Баррель ноябрьской нефти WTI торговался по 54,47долларов (+1,72%).

По их информации, в результате взрыва были повреждены два основных резервуара танкера, нефть разлилась в море. Экипаж судна не пострадал.

"Запасы нефти остаются хрупкими, а уязвимость цепочки поставок вызывает беспокойство практически на каждом ближневосточном нефтяном месторождении, трейдеры продолжают хеджировать премию за риск поставок", - сказал азиатско-тихоокеанский рыночный стратег-аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

Сообщение об инциденте с иранским нефтяным танкером последовало за нападениями

21 сентября, цены на нефть марки Brent показали максимальный рост с января текущего года – на 6,7%. Нефть WTI подорожала на 5,9%, что стало самым высоким показателем с июня.

Нефть дорожала на фоне сокращения Саудовской Аравией добычи сырья после атаки дронов на крупнейшие нефтяные объекты королевства в Хурайсе и Абкайке 14 сентября.

Напомним, на рассвете 14 сентября снаряженные взрывчаткой боевые дроны атаковали крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Абкайке и нефтяное месторождение в Хурайсе. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские боевики-хуситы.

После атаки суточное производство нефти-сырца в Саудовской Аравии сократилось почти вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Это 5% мировых поставок нефти. В общей сложности на Саудовскую Аравию приходится 10% всей мировой нефтедобычи, при этом через НПЗ в Абкайке проходит 7% мировых поставок нефти.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за атаки на Иран, который поддерживает хуситов. Министерство финансов Соединенных Штатов включило в санкционные списки 16 иранских компаний, девять физических лиц и шесть нефтяных танкеров.


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