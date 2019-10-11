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Белорусские анархисты ответили на провокации властей

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  • 11.10.2019, 12:31
  • 2,271
Белорусские анархисты ответили на провокации властей
Фото: «Радыё Свабода»

Активисты записали видеообращение.

Активисты анархического движения Сергей Сазонович и Сергей Невдох выступили с видеообращением после того, как у их родителей провели обыски.

«Произошли обыски в доме моих родителей в связи, с тем, что неизвестные закидали Минский городской суд краской. Я к этому никакого отношения не имею и связываю это с преследованием анархистов», - заявил Сергей Сазонович.

«Меня зовут Невдох Сергей и к моим родителям пришли с обыском. Меня обвиняют в том, что я закидал здание суда краской. Я этого не делал! Конкретную ситуацию я расцениваю как усиление репрессий в адрес анархического движения в Беларуси.

Дмитрию Полиенко инкриминируют два эпизода по этой же 341-й статье. Кроме того, товарища задержали 24 сентября за граффити против европейских игр.

Нас с Сергеем Сазоновичем обвиняют по этой же статье – 341-й. Считаю, что наше с Сазоновичем преследование – месть карательных органов за акцию солидарности у здания суда с Дмитрием Полиенко и за перфоманс на Минском диалоге. При том, мое личное мнение таково, что активист может использовать различные тактики в ответ на репрессии государства, но это не делает меня преступником», - заявил Сергей Невдох.


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