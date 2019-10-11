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Зеленский и хороший урок открытости

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  • Мустафа Найем
  • 11.10.2019, 12:17
  • 2,354
Зеленский и хороший урок открытости
Мустафа Найем

Оказывается, можно просто отвечать на вопросы.

Прежним президентам Украины, чтобы раз в пятилетку выступить в приглядном свете приходилось договариваться с владельцами каналов, приглашать на дешевый спектакль пару-тройку клоунов с микрофонами и мучительно пыхтеть на камеру, мол, очень неудобно от «острых», твердо заученных вопросов, но я все равно очень стараюсь. А потом еще сутки целая свита смотрящих в ручном режиме склеивала эти нудные ответы и отслеживала, чтоб обязательно пустили в повторе...

А можно было просто весь день отвечать на вопросы, забить собой всю ленту новостей, размыть в естественном общении все неудобные вопросы и при этом сказать ровно то, что хочешь донести.

Журналисты ждали этого от Ющенко, Януковича и Порошенко - просто отвечать на вопросы. На все, сколько есть. Не прятаться. Не снисходить и не дозировать доступ. А просто отвечать. От себя, без бумажки, подставных журналистов, доморощенных модераторов и программного «послания царя народу».

Не слушал все ответы, судить не могу и защищать тоже. Но это был хороший урок открытости, правда, неизвестно зачем испорченный нападками на Сергея Андрушко и «Новое время».

Мустафа Найем, «Фейсбук»


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