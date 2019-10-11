Польша расширяет газовый порт в Свиноуйсьце 11.10.2019, 12:44

Текущая пропускная мощность терминала – 5 млрд кубометров в год.

Компания Polskie LNG подписала контракт на поставку основного оборудования для расширения газопорта в Свиноуйсьце. Речь идет о покупке двух регазификационных устройств, благодаря которым газовый терминал увеличит объемы выпускаемого сжиженного газа на 50%. Предполагается, что эта инвестиция будет реализована в 2021 году, сообщает «Радио Польша».

Текущая пропускная мощность терминала в Свиноуйсьце – 5 млрд кубометров газа в год, а после расширения она составит 7,5 млрд. По словам уполномоченного правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, это имеет большое значение.

«Речь идет о закупке устройств, которые, по сути, являются сердцем терминала. Сейчас их 5, а будет – 7. Это очень важный момент, который свидетельствует о том, что проект расширения газопорта перешел на стадию реализации», - сказал уполномоченный правительства.

Расширение терминала в Свиноуйсьце должно быть завершено к 2023 году. Помимо установки двух регазификаторов, оно будет охватывать строительство третьего резервуара, дополнительной верфи и железнодорожного подъезда для перевалки сжиженного газа. Общая сумма инвестиций составляет 823 млн злотых (свыше 190 млн евро).