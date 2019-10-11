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Ученые нашли на Марсе древний оазис

  • 11.10.2019, 12:47
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Ученые нашли на Марсе древний оазис
Фото: topgear.nl

Этот участок Красной планеты напоминает соленые озера на плато Альтиплано в Южной Америке.

Марсоход Curiosity обнаружил свидетельства существования "древнего оазиса" на поверхности Красной планеты. Как сообщает NASA, открытие было сделано во время изучения образцов горных пород, которые марсоход собрал в кратере Гейла, сообщает zn.ua.

По мнению исследователей, потоки воды стекали по стенам кратера к его основанию, оставляя на стенках узоры. Изучив горные породы, ученые обнаружили следы минеральных солей, что свидетельствует о наличии мелких соленых водоемов в этом регионе.

Исследователи изучили образцы породы, которые были собраны на отрезке осадочных пород, который называется Остров Саттон. Ученые уже знали, что в этом регионе были периоды засухи, но новые образцы показали им, что вода превращалась в "рассол" из солей.

В кратере Гейла найдены осадочные породы
Фото: NASA

Как правило, когда озеро полностью высыхает, оно оставляет за собой груды сухих кристаллов соли. Но соли на Острове Саттон другие. Во-первых, это минеральные соли, а не поваренная соль. Кроме того, они смешаны с осадком, что говорит о том, что они кристаллизовались во влажной среде - возможно, прямо под испаряющимися неглубокими водоемами, которые были наполнены соленой водой.

По мнению исследователей, в далеком прошлом Остров Саттон напоминал соленые озера на плато Альтиплано в Южной Америке. Потоки и реки, текущие с горных хребтов в это засушливое высокогорное плато, ведут к закрытым бассейнам, как у древнего кратера Гейла на Марсе. Озера на Альтиплано сильно подвержены влиянию климата - так же, как кратер Гейла.

Вместе с тем, исследователи пока не могут с точностью назвать время, когда на Марсе существовала жидкая вода и когда она начала высыхать. Они надеются, что им удастся найти ответ на этот вопрос, когда Curiosity получит данные изучения региона, получившего название "сульфатно-насыщенный участок". Вероятно, он сформировался в условиях еще более сухого климата.

Кратер Гейла – это древний ударный кратер, вода и ветер слой за слоем наполнили его дно осадочными породами. После того, как они затвердели, порывы ветра "вырезали" в них скалу, которая получила название гора Шарп.


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