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Из белорусских аптек пропал важный австрийский препарат

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  • 11.10.2019, 13:04
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Из белорусских аптек пропал важный австрийский препарат

Минздрав предлагает обойтись аналогом.

При некоторых злокачественных новобразованиях, например, при раке молочной железы, пациентам назначают препарат «Тамоксифен». За счет госбюджета белорусы обеспечены украинским лекарством. Однако человек может принимать препарат и других производителей — за свой счет. Так многие покупали австрийский «Тамоксифен-Эбеве». Однако он пропал из аптек, рассказала tut.by онкопациентка из Минска.

На ресурсе tabletka.by, действительно, предлагают только украинское лекарство. Там же в разделе «вопрос-ответ» люди регулярно спрашивают, когда же появится австрийский препарат. Им отвечают, что «лекарство закупается централизованно, данный вопрос в компетенции РУП «Белфармация».

В России выбор этого лекарства в аптеках более широкий, чем у нас. Например, продается препарат производства Финляндии, Германии, России.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун отметила, что закупка лекарств за бюджетные деньги происходит через электронный аукцион и другие процедуры госзакупок. В 2019 году победителем аукциона стал украинский производитель препарата «Тамоксифен». Им пациентов по рецептам обеспечивают бесплатно.

При этом у нас в стране зарегистрировано еще два «Тамоксифена» — EBEWE (Австрия) и EGIS (Венгрия). Препарат производства Германии и Финляндии в Беларуси не зарегистрирован.

Как отмечают в Минздраве, «Тамоксифен-Эбеве» есть в РУП «Белфармация» для отсроченного обслуживания пациентов по рецептам врача. Речь идет о том, что если у человека есть рецепт на австрийский «Тамоксифен-Эбеве», то он может прийти в свою аптеку, заказать его и лекарство привезут со склада в течение нескольких дней.

В ведомстве отмечают, что очередная поставка «Тамоксифена-Эбеве» ожидается в ноябре 2019 года.


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