закрыть
11 октября 2019, пятница, 16:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Капитан сборной Эстонии: Белорусы — это не картонные мальчики, а реальные соперники

1
  • 11.10.2019, 13:46
Капитан сборной Эстонии: Белорусы — это не картонные мальчики, а реальные соперники

Константин Васильев прокомментировал футбольный матч со сборной Беларуси.

«У меня был хороший шанс забить, но белорусы тоже имели пару возможностей поразить ворота. Эта ничья нужна была нам для восстановления уверенности в себе, так что результатом мы можем быть довольны.

У нас в команде появились новые ребята, для них это большой вызов. Белорусы ведь не картонные мальчики — это реальные соперники», — цитирует полузащитник и капитан сборной Эстонии Константинa Васильева портал sport.postimees.ee.


популярное за неделю

Мнение

Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц
Весь такой противоречивый
Весь такой противоречивый Ирина Халип