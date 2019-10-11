Капитан сборной Эстонии: Белорусы — это не картонные мальчики, а реальные соперники 1 11.10.2019, 13:46

Константин Васильев прокомментировал футбольный матч со сборной Беларуси.

«У меня был хороший шанс забить, но белорусы тоже имели пару возможностей поразить ворота. Эта ничья нужна была нам для восстановления уверенности в себе, так что результатом мы можем быть довольны.

У нас в команде появились новые ребята, для них это большой вызов. Белорусы ведь не картонные мальчики — это реальные соперники», — цитирует полузащитник и капитан сборной Эстонии Константинa Васильева портал sport.postimees.ee.