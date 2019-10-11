В Китае вырастили свинью размером с медведя 7 11.10.2019, 13:50

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Масса животного составляет полтонны.

На ферме в Наньнине, столице провинции Гуанси, вырастили гигантскую свинью. По массе она сопоставима с самцами полярных медведей, весящими от 350 до 700 кг. Владелец фермы Пан Конг рассчитывает выручить за животное 10 тысяч юаней (около 1400 $), пишет National Geographic.

Обычно выращиваемые на убой свиньи весят примерно 110 кг. Однако в последнее время их средняя масса на некоторых фермах выросла до 140 килограмм, а иногда достигает и двух центнеров. Фермеры намеренно откармливают животных из-за повышенного спроса на свинину, обусловленного вспышкой африканской чумы в Азии. На цене мяса отражается единственно эффективный способ борьбы с болезнью — полное уничтожение зараженного стада.