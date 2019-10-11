На Сицилии проснулся вулкан Этна 11.10.2019, 14:25

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фото: ANSA

Часть авиапространства над островом закрыли.

На Сицилии возобновил активность вулкан Этна, часть воздушного пространства над городом Катания пришлось закрыть.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство ANSA.

Извержение вулкана произошло после 6 утра в пятницу и сопровождалось небольшими взрывами и мощным выбросом вулканического пепла. Столбы серого дыма были хорошо заметны над Этной.

Вулканологи из сицилийского центра Ingv оценивают ситуацию как относительно спокойную.

Тем не менее выброс вулканического пепла привел к необходимости частичного закрытия воздушного пространства над городом Катания.

Аэропорт будет принимать только четыре авиарейса в час. Вылет самолетов из аэропорта не ограничен и будет проводиться по расписанию.