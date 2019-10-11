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Журналистов наградили за освещение протестов в Бресте

  • 11.10.2019, 14:37
Журналистов наградили за освещение протестов в Бресте

Независимые журналисты были отмечены за верность профессии.

Брестские журналисты Алесь Левчук и Милана Харитонова стали победителями конкурса «За верность профессии» Гомельского отделения «Белорусской ассоциации журналистов», сообщает «Радыё Рацыя».

Жюри отметило дипломом авторов резонансных материалов о протестах против аккумуляторного завода, а также материал-расследование о схемах поставок белорусских продуктов в оккупированный Крым в обход украинского законодательства.

Гомельский журналист Евгений Меркис, который стал лауреатом конкурса «За верность профессии» в 2017 году за прямые трансляции из маршей «нетунеядцев» прокомментировал награды:

«Безусловно, это дополнительный стимул для любого журналиста, если его работа оценивается, те усилия, которые часто приходится прилагать журналистам Беларуси, особенно независимым, чтобы сделать материал, те препятствия, с которыми приходится сталкиваться и преодолевать. И если это все каким-то образом отмечается, это очень приятно и придает силы, чтобы в дальнейшем что-то делать».

Заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий отметил, что работа нынешних победителей очень заметна на республиканском уровне:

«В этом году неожиданно, а может и ожидаемо, звучит тема аккумуляторного завода в Бресте. Огромным количеством штрафов наказаны Милана и Алесь, поэтому, я думаю, вручение этой премии для них очень важно. И просто потому, что сегодня они в Беларуси известны как самые преследуемых журналисты в этом году за сотрудничество с иностранными медиа».

Конкурс «За верность профессии» Гомельского отделения БАЖ был основан в 2009 году в память издателя и журналиста Владимира Вербовикова. Каждый год дипломом награждаются журналисты независимых СМИ, которые, вопреки препятствиям, освещают резонансные темы.


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