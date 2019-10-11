У берегов Норвегии найдена гигантская кладка яиц загадочного кальмара 5 11.10.2019, 15:09

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Иллюстрационное фото

Находка удивила исследователей водного мира.

Таинственный шар, плавающий во мраке прибрежных вод фьорда, был обнаружен капитаном Нильсом Бааднесом и дайвером Рональдом Раашем на исследовательском судне REV Ocean. Согласно твиту на официальном аккаунте судна, это ни что иное, как огромная кладка яиц кальмаров, пишет «Популярная механика».

Неизвестно, как животным удается откладывать столь огромные массы яиц, но эти гигантские пузыри из слизи и органики иногда достигают нескольких метров в поперечнике. Внутри этого инкубатора могут одновременно ждать своего часа десятки тысяч особей. Считается, что изначально самка откладывает намного меньший по размерам «мешок» с яйцами, который затем расширяется при контакте с водой.

Различные виды кальмаров, судя по всему, производят кладки разной формы. Например, кладка бриллиантового кальмара (Thysanoteuthis rhombus), которые находили в тропических и субтропических водах, напоминает длинную слизистую трубочку с обвитыми вокруг нее цепочками яиц — один раз их было целых 43 800 штук.

А вот кладка кальмара Гумбольдта (Dosidicus gigas) больше похожа на прозрачную каплю, как и кладка кальмара Гулда (Nototodarus gouldi), японского летучего кальмара (Todarodes pacificus) и неонового летающего кальмара (Ommastrephes bartramii). Одну такую кладку диаметром 4 метра в 2015 году снял под водой оператор National Geographic.

До сих пор ученые так и не поняли, какой вид отложил у норвежских берегов огромный слизистый ком с яйцами. У зародышей внутри яиц отчетливо видны 10 щупалец, но это характерная черта почти для всех видов, известных науке, так что поиск от этого легче не становится.