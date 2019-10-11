закрыть
11 октября 2019, пятница, 16:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экс-замминистра экономики Литвы: Сегодня встает вопрос о будущем госсектора в Беларуси

  • 11.10.2019, 15:20
Экс-замминистра экономики Литвы: Сегодня встает вопрос о будущем госсектора в Беларуси
Гедиминас Райнис
Фото: statybunaujienos.lt

Так, как хотят власти, все равно не получится.

Гедиминас Райнис, глава Ассоциации торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы и в бывший заместитель министра экономики (2000-2009 г.г.), рассказал «Салідарнасці» о ситуации в его стране и сравнил ее с белорусской.

– Хоть Литва и граничит с Беларусью, о вашей стране у нас многие знают довольно мало. Какие основные этапы развития литовской экономики с 1991 года вы можете выделить?

– Начало 90-х литовская экономика прошла довольно радикально, были осуществлены приватизация и переход к рынку. Многие советские предприятия пережили коллапс, оставшись без связей и продемонстрировав неконкурентоспособность.

1999 год был отмечен переживанием последствий экономического кризиса в России. Ориентация литовской экономики на Восток оставалась еще очень высокой. Обесценивание российского рубля в несколько раз больно ударило по нашим предприятиям. После 1999 года они переориентировались на западноевропейский рынок. Сегодня даже можно удивляться, как быстро это произошло.

В 2004-м Литва вступила в Евросоюз, и в этом году исполняется 15 лет работы литовской экономики в новых условиях. Чтобы оценить проделанный путь приведу лишь одну цифру Евростата.

В 2004 году внутренний валовый продукт (ВВП) Литвы на душу населения составлял всего 40% от среднего по ЕС. Сегодня он составляет 80%.

Разумеется, на этот показатель повлияло и уменьшение населения. Но все-таки рост экономики был большим. Конкурентоспособность предприятий существенно выросла.

Пока показатель ВВП на душу населения составлял меньше 75% от среднеевропейского, мы получали больший объем дотаций, которым могли распоряжаться довольно свободно. Например, мы строили заводы. Теперь дотации уменьшились и больше направляются на социальную сферу.

Очень трудным выдался для литовской экономики 2009 год, когда ВВП упал почти на 15%. Это было последствием мирового кризиса, но нужно признать, что мы могли быть подготовлены лучше. При быстром росте экономики, рос и госдолг, при этом мы не накапливали резервы.

Но оправились от этого падения относительно быстро. Вот уже десять лет, как отмечается ежегодный прирост ВВП – причем он выше, чем в среднем по ЕС.

И в целом мы с уверенностью смотрим в будущее. Намечается дальнейший рост экономики, хотя в силу ситуации в мировой экономике не такой быстрый, как ранее.

Приведу пример. Многие литовские предприятия поставляют комплектующие для «Мерседеса», «Скании» и «Вольво». Их руководители предполагают, что в ближайшие годы вместо дальнейшего роста заказов наступит стагнация, что, безусловно, скажется на наших предприятиях.

Но наша подготовленность к кризисам значительно выше, чем десять лет назад. Если раньше двигателем экономического развития был только экспорт, то в последние годы экономика растет за счет внутреннего потребления. Хотя стоит признать, что в этом помогают и переводы наших соотечественников.

– Если смотреть из Беларуси, средняя зарплата в Литве впечатляет. «Грязными» – 1289 евро, «чистыми» – 817 евро. А как к размеру средней зарплаты относятся в самой Литве?

– Отвечу на этот вопрос, касаясь темы эмиграции из страны.

Что там говорить, вы знаете, что из Литвы ежегодно уезжало много людей, с начала 90-х – почти миллион. По разным причинам, но в основном все-таки экономическим. Когда ты за ту же работу можешь получать на Западе в несколько раз больше, трудно удержаться от этого соблазна. Хотя нужно учитывать не только доходы, но и расходы – а они в западноевропейских странах совершенно другого уровня.

Так вот в этом году впервые с начала 90-х фиксируется превышение количества приехавших в Литву над количеством уехавших.

Хотя зарплата в Литве еще далека от уровня в Великобритании и Ирландии, куда любят уезжать наши граждане, но она быстро растет. За год средняя зарплата выросла на 6%.

– Какая основная проблема сегодня стоит перед экономикой Литвы?

– Если судить по высказываниям промышленников, то это недостаток квалифицированной рабочей силы. И проблема не только в заработке и эмиграции (скажем, местные сварщики из судостроения отправляются в Норвегию и Данию).

Много молодежи выбирало для себя не профессиональные училища, инженерные специальности, а гуманитарные.

Отсюда рост количества приглашаемых на работу из-за рубежа.

Литва знаменита своими предприятиями по грузоперевозкам, ее автомобили работают по всей Европе и Азии. И в некоторых фирмах украинские водители занимают уже абсолютно доминирующие позиции.

Приезжают по многим специальностям и работники из Беларуси, но их значительно меньше. Все же у Украины есть соглашение об ассоциации с ЕС, что значительно упрощает трудоустройство ее граждан.

– По данным Евростата уровень безработицы в Литве составляет 5,8%. Как оцениваете эту цифру?

– Согласно экономической теории 4% безработных – это нормально. Есть же «техническая» безработица: болеешь, находишься в поиске нового рабочего места, один из супругов ведет домашнее хозяйство, поскольку другой много зарабатывает…

Безработица свыше 4% как раз относится к проблеме квалифицированных работников. Многие из них не потерпевшие от экономических трудностей, а в некоторой степени сами виноваты в том, что не принимают запросов рынка. Скажем, сегодня чрезвычайно трудно найти рабочих, которые качественно сделают ремонт в квартире.

Думаю, в Литве не много тех, кто очень хочет работать, но не может устроиться.

– В Беларуси приватизация госпредприятий до сих пор откладывается. Одна часть из них тихо умирает, другая технологически отстала от зарубежных конкурентов и держится на закупках из России. Что вы посоветуете с учетом литовского опыта – как стоило бы проводить приватизацию?

– Думаю, единого рецепта нет. В Литве приватизацию проводили быстро и радикально. И в этом есть своя логика: зачем отрубать кошке хвост по частям? Но конечно, когда видишь, как прекрасные в прошлом предприятия закрываются, как тысячи людей теряют работу и оказываются на улице, – сжимается сердце.

И все же мое мнение: умирающий завод, скорее всего, уже не спасти. Этапы жизни предприятия можно сравнить с этапами жизни человека: рождение, рост, зрелость, но до 100 лет мало кто доживает. А если и доживает, то скорее всего это уже не прежнее производство, а только торговая марка, бренд.

Убыточное предприятие можно реструктуризировать, раздробить на несколько эффективных. Не следует думать, что если оно стало банкротом, то приедет техника и сравняет все с землей. Например, в Литве на месте бывшего огромного художественного комбината теперь работает около десяти мелких предприятий.

Лучше все деньги бросить не на спасение старого, а на создание нового производства. И не ставить ему искусственных препятствий.

– В Беларуси некоторые считают, что если провести приватизацию, то найдутся зарубежные инвесторы, которые придут и вложат в ныне убыточные предприятия деньги. А что показал опыт Литвы?

– Такого почти не встречалось. Нужно понимать, что капиталистов интересует прибыль, а не славная история предприятия. Не стоит рассчитывать, что удастся приватизировать весь убыточный сектор.

У нас почти не получалось продать предприятие за символический лит и при этом обеспечить ему светлое будущее. Например, надежды по поводу Литовской авиакомпании провалились. Она была раздроблена на недвижимое имущество, самолеты и т.д.

С другой стороны, встречались и обратные примеры. В 2000 году один из молочных комбинатов был юридически признан банкротом. Долги списали, а за счет аукциона получили инвестора, вдохнувшего в предприятие новую жизнь.

Но что я понял из своего опыта: прежде всего, нужно создавать условия для новой активности в экономике. И необязательно ждать, когда предприятие пойдет вниз, чтобы начать приватизацию.

– Как думаете, что произошло бы с МАЗом, если бы белорусские власти решили его приватизировать?

– Трудный вопрос. Конечно, большущий плюс для этого завода, что он занимается конечной сборкой. Потенциал прибыли у сборочных производств намного выше, чем у производителей комплектующих.

Наверное, стоило бы ориентироваться на пример «Шкоды». Было бы очень хорошо найти такого партнера как «Фольксваген», с которым можно было бы оговорить ряд условий, в том числе, по сохранению бренда.

– Как вы думаете, чья экономика более успешна – Литвы или Беларуси?

– Не знаю, можно ли взвесить их на чашах весов. На сегодня они очень разные.

Думаю, что в Литве сейчас очень хорошая экономика. Но мы заплатили за это большую цену. Эмиграция и уменьшение рождаемости на протяжении почти 30 лет – это очень большая цена.

Когда в 2009 году наш ВВП составил минус 15%, то можно было любоваться белорусской экономикой. Но теперь все изменилось. Сегодня встает вопрос о будущем неэффективного госсектора в Беларуси. Многое будет зависеть от того, какие решения будут приняты по нему.


популярное за неделю

Мнение

Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц
Весь такой противоречивый
Весь такой противоречивый Ирина Халип