Умер первый человек, вышедший в открытый космос 6 11.10.2019, 15:32

1,293

Фото: ТАСС

Алексею Леонову было 85 лет.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сообщила ТАСС помощница космонавта Наталья Филимонова.

В 1960 году Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль Восход-2 с экипажем в составе Павла Беляева и Алексея Леонова. Тогда космонавт первым в мире покинул шлюзовую камеру корабля. В открытом космическом пространстве он провел 12 минут 9 секунд.

Во второй раз Леонов полетел в космос в 1975 году в качестве командира космического корабля Союз-19. Продолжительность полета составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунду. Во время полета была проведена первая в мире стыковка кораблей двух разных стран (СССР и США).

Дважды герой Советского Союза.