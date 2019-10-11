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Умер первый человек, вышедший в открытый космос

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  • 11.10.2019, 15:32
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Умер первый человек, вышедший в открытый космос
Фото: ТАСС

Алексею Леонову было 85 лет.

«Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни», — сообщила ТАСС помощница космонавта Наталья Филимонова.

В 1960 году Леонов был зачислен в первый отряд советских космонавтов.

18 марта 1965 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль Восход-2 с экипажем в составе Павла Беляева и Алексея Леонова. Тогда космонавт первым в мире покинул шлюзовую камеру корабля. В открытом космическом пространстве он провел 12 минут 9 секунд.

Во второй раз Леонов полетел в космос в 1975 году в качестве командира космического корабля Союз-19. Продолжительность полета составила 5 суток 22 часа 30 минут 51 секунду. Во время полета была проведена первая в мире стыковка кораблей двух разных стран (СССР и США).

Дважды герой Советского Союза.


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