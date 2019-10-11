Политолог: Власти хотели стрясти копейку с «тунеядцев», но наступили на старые грабли 9 11.10.2019, 15:31

1,300

Люди очень раздраженно реагирует на то, когда к ним залезают в карман.

Срок оплаты по стопроцентным тарифам отопления и газа для людей, не занятых в экономике, перенесли с 1 октября текущего года на 1 мая будущего. Официально – из-за необходимости доработки информационных ресурсов. Только ли в этом причина такой снисходительности властей — задается вопросом intex-press.by.

По стопроцентным тарифам за отопление и газ (если он используется для обогрева) люди, не занятые в экономике (речь идет о собственниках и нанимателях жилья), должны были начать оплачивать с 1 октября 2019 года. Но срок перенесли на следующий год, когда отопительный сезон уже закончится.

Как заявил Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси, такое решение принято в целях недопущения необоснованных случаев начисления увеличенной платы за указанные услуги гражданам. По его словам, сведения для формирования базы граждан, не занятых в экономике, поступают почти из 50 источников. В связи с этим возникла необходимость провести дополнительные мероприятия по актуализации сведений, содержащихся в ведомственных информационных ресурсах.

«На старые грабли»

По мнению политического аналитика Александра Класковского, осуществить выполнение «тунеядского» декрета технически действительно очень сложно. Собеседник считает, что декрет №1, как и его предшественник – скандально известный декрет №3, по своему замыслу порочны.

– Власти хотели стрясти копейку с дармоедов, но, чтобы разобраться, кто дармоед, кто ездит на заработки за границу, а кто попал в сложную жизненную ситуацию, нужно держать целый штат чиновников или отвлекать от основной работы других чиновников, нагружая их глупой и малоэффективной работой, – рассуждает Класковский.

На его взгляд, властям уже давно пора было признать свою ошибку и отменить этот декрет. Но руководство страны на это не идет, так как не любит признавать свою неправоту, и тем самым «наживает на свою голову новые проблемы», считает собеседник.

– Власти снова и снова наступают на старые грабли – переписывают документ, создают его новые версии, переносят сроки. Они понимают, что люди с незавидным материальным положением очень раздраженно реагирует на то, когда к ним залезают в карман, – рассуждает эксперт.

Накануне двух «выборов»

Но главную роль в переносе сроков очередного наказания для людей, не занятых в экономике, сыграл политический фактор, уверен Класковский.

– Идет «парламентская кампания», впереди «президентские выборы», и власти стараются лишний раз не дергать, не раздражать людей, – говорит он.

По его мнению, накануне двух избирательных кампаний руководство страны не чувствует себя сильным в плане повышения благосостояния людей, поэтому пытается проявить чуткость не только к «тунеядцам», но и ко всем белорусам в целом.

– Власти заигрывают с людьми. Например, в Минске, где избиратели особенно критически настроены, в этом году очень рано включили отопление. Лукашенко просит чиновников быть внимательными к населению, встал на сторону противников аккумуляторного завода в Бресте. Сейчас решили на время помиловать «тунеядцев», – говорит Класковский.

Напомним, что с начала текущего года люди, не занятые в экономике и являющиеся собственниками или нанимателями жилья, уже оплачивают по стопроцентным тарифам подогрев воды. Сначала новшество хотели ввести с 1 января, но потом сроки сдвинули на 1 февраля.