В Бресте мужчина облил горючей жидкостью судебного исполнителя 11.10.2019, 15:54

Брестчанина возмутило, что у него взыскивают задолженности по штрафам ГАИ.

Утром 9 октября в кабинет судебных исполнителей отдела принудительного исполнения Брестского района вошел житель района 1950 г. р. с черным пакетом в руках, сообщает милиция, сообщает «Брестская газета».

Мужчина стал возмущаться, что у него взыскивают задолженности по не уплаченным штрафам за административные правонарушения (по линии ГАИ), а потом резко достал пластиковую бутылку и начал обливать прозрачной жидкостью одного из судебных исполнителей, его рабочее место и пол.

В Бресте мужчина облил горючей жидкостью судебного исполнителя (фото, добавлено видео)

Стоявший спиной участковый Брестского РОВД, который был в кабинете по служебным делам, почувствовал характерный для горючей жидкости запах и возгласы сотрудника ОПИ, среагировал мгновенно и увел мужчину в сторону. Нападавший был задержан сотрудниками Департамента охраны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности), сообщает СК. В ближайшее время следствием будет рассмотрен вопрос о применении к нему меры пресечения.

В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза.