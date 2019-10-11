Путин поручил двигать СНГ к единой валюте 6 11.10.2019, 15:50

1,062

Фото: ТАСС

Правитель РФ заявил об объединении финансовых систем.

Странам СНГ нужно проводить согласованную валютную политику, а в перспективе задуматься о создании единого финансового рынка на территории содружества.

Об этом в пятницу на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает finanz.ru.

По его словам, общие усилия необходимы, чтобы «гарантировать себя от валютных рисков». «Для этого нужно развивать сотрудничество в валютной сфере, согласовывать валютную политику», - цитирует президента ТАСС.

Следующим этапом могло бы стать объединение финансовых систем. «Если когда-то к этому подойдем, то можно говорить и о формировании общего финансового рынка. Уверен, это совершенно точно пойдет на пользу повышению нашей общей конкурентоспособности», - подчеркнул Путин.

Движение к большей интеграции стран СНГ в финансовой сфере не помешает торговле с Западом или другими зарубежными рынками, добавил он.

Так, в прошлом году внешний товарооборот стран СНГ вырос более чем на 17% и превысил 1 трлн долларов. При этом торговля между странами Содружества составила 190 млрд долларов (то есть 19% от общего объема внешней торговли).

«Это говорит о том, что наше сотрудничество в рамках СНГ не мешает, а даже помогает развивать отношения с третьими странами», - сказал Путин, добавив, что нужно продолжать устранение различных торговых барьеров и наращивать кооперацию.

Россия продвигает введение единой валюты на пространстве лояльных Кремлю республик бывшего СССР уже почти 10 лет: предложение создать валютный союз в рамках ЕАЭС впервые появилось в декларации саммита союза в 2011 году. В документе, который подписали Россия, Белоруссия и Казахстан, было подчеркнуто, что это «предложение российской стороны», а Казахстан выступает против.

Проект реанимировали в апреле 2014 года, когда, аннексировав Крым, Россия оказалась под первой волной западных санкций. Тогда же было разработано рабочее название единой валюты - «алтын».

Но убедить страны-члены ЕАЭС не удалось. Евразийская экономическая комиссия в мае 2015 года объявила «алтын» нереализуемым. Во-первых, в союзе «нет достаточных товарных потоков, потоков услуг, капитала, инвестиций», а во-вторых, объединение валют приведет к тому, что «экономические шоки будут распространяться на весь союз», заявили в ЕЭК.

Кремль умерил амбиции, но от идеи не отказался, решив начать с малого - единой валюты с Белоруссией. «Этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается», - объяснял в июне 2019 года глава МЭР Максим Орешкин.

Спикер СовФеда Валентина Матвиенко высказалась еще более определенно. Союз «должен на том или ином этапе иметь единую валюту», потому что иначе «трудно проводить единую финансовую политику», заявила она.

Лукашенко неоднократно говорил, что не против общей валюты, но с одним условием: «это не должна быть валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях».

«Если вспомнить историю, то Беларусь должна была перейти на российский рубль 1 января 2005 года, однако этому проекту не суждено было сбыться, - напоминает директор ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. - Эмиссионный центр - это монетарная власть, и переход на российский рубль однозначно означает для Белоруссии потерю части суверенитета».

«Если 1 алтын будет равен 100 российским рублям, в этом случае он будет очень похож на советский рубль 1984-1987 годов», - добавляет он.