Половина украинцев считают, что новая власть лучше предыдущей 1 11.10.2019, 15:54

Украинские социологи рассказали о поддержке нового президента и парламента.

48% украинцев считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% – что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% – что она хуже предыдущей. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 4-9 октября.

В общем, характеризуя действия власти, 41,5% респондентов считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать.

29% опрошенных полагают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается. Еще 20% убеждены, что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении.

23% респондентов отметили, что действия новой власти оправдали их надежды, а 5% – что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали.

9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% – что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% – что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали.

При этом 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% – на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

Исследование проводилось с 4 по 9 октября 2019 года. Всего было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.