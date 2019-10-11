В Конго разбился президентский самолет 11.10.2019, 16:25

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Иллюстрационное фото

На борту были россияне.

В Конго потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-72, на борту которого находились несколько граждан России. Эту информацию "Интерфаксу" подтвердила представитель российской дипломатической миссии в стране. По сообщению агентства Reuters, на борту было 8 человек. По предварительным данным, все они погибли.

Известно, что самолет обеспечивал перевозки президента Конго Феликса Чисекеди. Сообщается, что на борту могли находиться его охранники и водитель, а также четыре члена экипажа.

В декабре прошлого года в Демократической республике Конго разбился Ан-26, экипаж которого состоял из трех россиян. Все они погибли. Тогда причной катастрофы называли плохое техническое состояние самолета.