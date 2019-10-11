Тайны белорусской генеалогии: Костюшко и Домейко оказались родственниками 4 11.10.2019, 16:31

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А предки Станислава Манюшко придумали слуцкие пояса.

Cайт kp.by узнал у архивиста Змитера Юркевича, какие неожиданные загадки и открытия он нашел в генеалогических древах известных белорусов.

- В свое время я учился на музееведа, изучал архивное дело, - сразу уточняет собеседник. - Лет семь назад меня привела в архив судьба Тадеуша Рейтана - героя, который с двумя такими же отчаянными патриотами Самуэлем Корсаком и Станиславом Богушевичем восстал против раздела Речи Посполитой на сейме 1773 года. Событие неординарное, но о Рейтане было известно немного. За пару лет мне удалось создать подробную биографию Тадеуша по годам, месяцам, а кое-где и по дням. А еще разобраться з «прусской» ветвью известной с 1467-го, и детально, от 1629-го, с белорусской.

Подвиг нашего национального героя (он на полотне справа) на картине Яна Матейко «Тадеуш Рейтан на варшавском сейме 1773 года».

Фото: wikipedia.org

- Часто ли опровергали устоявшиеся факты?

- Биографии многих известных белорусов – зачастую полнятся мифами. Обработав сотни судебных дел, метрик, удалось, например, опровергнуть все пять дат рождения Рейтана из польской историографии, - там разбежка в 16 лет! И одна из дат, видимо, для пущей героизации, указывала: Рейтану к моменту смерти было 33 года - возраст Христа. Но документы указывают, что он родился в конце октября 1740 года, а умер в августе 1780-го.

Публикации в Польше и Беларуси о Тадеуше Рейтане растиражировали миф о его «самоубийстве», который оказался так живуч и «страшен», что из-за этого в Ляховичах в свое время не захотели называть улицу именем Рейтана, знаменитого земляка и нашего национального героя. Хотя у поляков буквально в каждом городе есть улица «самоубийцы» Рейтана. Правда, там он - исключительно польский герой.

Чтобы опровергнуть миф, собрал все написанное о Рейтане. Так, в первой биографий сообщалось: Тадеуша похоронили в костеле. Почему на это не обращают внимание? Ведь самоубийц в храмах не хоронят! В жизнеописании, написанном его двоюродным внуком, сказано: в последние часы Рейтан пришел в сознание и принял смерть как христианин. Согласен, с этими версиями можно спорить, они так или иначе литературны. Но мне удалось найти письмо племянницы Рейтана писателю Юзефу Игнацию Крашевскому. Там сказано: «недавно умер старый Вольский», который был рядом с Тадеушем в последние минуты его жизни и свидетельствовал: Рейтан до последнего держал ксендза за руку.

Прижизненный портрет Тадеуша Костюшко кисти Бенджамина Веста.

Фото: wikipedia.org

- Но опровержение мифов - не единственный итог исследования рода Рейтана…

- Верно. Вообще-то, своей главной задачей считаю сбор информации для будущего музея в Грушевке, где сохранилось имение Рейтанов, поэтому интересуюсь всем, что имеет отношение к этому роду. Так, оказалось, что Тадеуш Рейтан - дальний родственник Тадеуша Костюшко.

В воспоминаниях сослуживцев Доминика, племянника Тадеуша Рейтана, прочел, как юноша служил в генштабе войск Наполеона во время русской кампании. При отступлении французов, в 1814-м, в околицах замка Фонтебло денщики офицеров искали сено для коней. Когда у одного из домов сено стали забирать у детей, им навстречу выбежал старик и стал прогонять солдат со двора. Оказалось, это Костюшко, который после возвращения из Америки доживал там свой век.

Через час перед ним стояла навытяжку гвардейская рота Наполеона и все офицеры-шляхтичи - выходцы с белорусских и польских земель. С каждым Костюшко побеседовал, ведь родные многих сражались в восстании 1794 года. А услышав фамилию Рейтан, Костюшко долго беседовал с Домиником. Чем вызвано такое внимание, помогли понять документы. Оказывается, они родственники через минский род Володковичей: дед Тадеуша Рейтана по матери и бабка Тадеуша Костюшко - брат и сестра. Кстати, через Володковичей Рейтан и Костюшко родственники и с Игнатом Домейко, национальным героем Чили, филоматом, повстанцем 1830 - 1831 годов, ученым-геологом.

Изучение рода Рейтанов показало: его дальние родственники - Адам Мицкевич и Станислав Монюшко.

Фото: Wikipedia.org

- Знаю по вашим публикациям, что еще один родственник Тадеуша Рейтана - Адам Мицкевич...

- Да, это родство на уровне середины XVII века - по ветви Борымовских в родословной бабки Мицкевича. Сын первого Рейтана, приехавшего на наши земли, женился на Борымовской - прабабке Тадеуша. Вообще, реконструкция родословной Мицкевича принесла много открытий. Например, оказалось, что его бабка из известного рода Пенкальских - сторонников биржанских Радзивилов была кальвинисткой по вероисповеданию. Что касается матери поэта, тут еще интереснее. В еврейских энциклопедиях почему-то указано: мать Мицкевича - из семьи евреев-выкрестов из секты франкистов. Но документы неумолимы: Маевские, предки матери поэта, - это шляхтичи, известные в Новаградском воеводстве с 1670 года - почти за 100 лет до того, как бывший еврейский раскольник из Украины, в Турции принял ислам, а потом вернулся и стал католиком, получив при крещении имя Якуб Франк.

Основатель Красного костела Эдвард Войнилович - также дальний родственник Тадеушу Рейтану.

Фото: catholic.by

- В этом году вы занялись происхождением композитора Станислава Монюшко...

- И оказалось, что глубоких исследований предков Монюшко тоже не было. Существует только две книги на этот счет. Александр Валицкий написал свою сразу после смерти композитора. Он дружил с Монюшко, имел доступ к документам, дал точные сведения о роде (эту книгу, кстати, в 2019-м издали по-белорусски). А вторую, почти неизвестную у нас, написал о подляшской ветви Монюшек профессор Юзеф Марошек. Он говорил, что Монюшки известны на Подляшье с 1505 года. Но недоговаривал, что их корни - из Великого княжества Литовского. Хотя в других своих работах профессор показывал: колонизация этих земель велась в основном шляхтой с Городенщины и Берестейщины. Мало того, кроме деда по отцу, жившему на Подляшье, больше у его предков, судя по архивным документам, нет связи с территорией сегодняшней Польши. Это, думаю, будет шоком для многих исследователей из страны-соседки.

Нет подтверждения и версии о том, что Монюшко по матери - армянин. Сами Моджарские, к которым относится род матери, считали себя венграми. Михал, прапрапрапрадед Станислава, служил в австрийской армии и попал в турецкий плен. Освободившись, он, возможно, женился на армянке. Мог быть женат на армянке и его сын Нума - по крайней мере, известно о женщине с фамилией Армине. То есть могло быть вкрапление армянской крови. А внук Михала, Ян, с женой и детьми перебрался с территории нынешней Украины на Случчину по приглашению Радзивиллов - развивать ткаческий промысел.

Его сын Леон женился на местной шляхтянке, а сын Леона, Антон - на Теофилии из гродненских Ализоровичей, у которой в предках еще и брестско-гродненский род Кандыбов, известный с XV века. Их дочка, Альжбета, в 1818-м стала супругой Чеслава Монюшко. Через год у них родился сын Станислав. Еще в книге Валицкого упоминается, что бабка композитора - из рода Войниловичей. Но не было известно имя ее отца - только титул: новаградский ротмистр. Документы подсказали, что Антон Войнилович был представителем угасшей глусской ветви рода. Кстати, Станислав Монюшко через Войниловичей далекий родственник тем самым героям сейма 1773 года - Тадеушу Рейтану и Самуэлю Корсаку. А еще – основателю минского Красного костела Эдварду Войниловичу.

- Получается, предки Монюшко - те самые Моджарские, которые прославили слуцкие пояса?

- Да, они были ткачами и вывели мастерскую-«персиярню» на новый уровень, придумали привычный нам вид поясов.

- Так почему же многие знаменитые фигуры нашей истории - дальние родственники?

- Почти все они происходят из белорусской шляхты, а это около 10% населения. Мезальянсы были редкими. Да и внутри шляхетства имелась своя градация: «пан-гречкосей» не мог рассчитывать на руку «вельможнай» и тем более «яснавельможнай паненки». Кроме того, связи плелись и по приверженности к определенному клану магнатов. Такие браки (например, среди сторонников несвижских Радзивиллов) укрепляли мощь группировки, помогали достигать личных и политических целей - победы на соймиках, лоббирование интересов. Одни шляхтичи зависели от Радзивиллов, другие были связаны родственными и дружескими связями. У Рейтанов было с этими магнатами давнее родство. И хоть они стояли ниже по иерархии, но были друзьями семьи. Не зря Тадеуш и его младший брат Михал - из десятки ближайших друзей Пане Коханку...

Оноре де Бальзак на дагерротипе Луи-Огюста Бисона 1842 года и портрет Эвелины Ганской кисти Фердинанда Георга Вальдмюллера.

Фото: Wikipedia.org

КСТАТИ

Бальзак был свояком главного оппозиционера Речи Посполитой

Родная сестра Тадеуша Рейтана вышла замуж за Рдултовского, а их дочь - за Адама Жавусского. Генрих, их сын, стал известным писателем, другом Мицкевича. Одна из дочерей, Каролина, – шпионкой и музой Мицкевича и Пушкина. Еще одна дочь, Эвелина, после смерти мужа Вацлава Ганского стала женой… Оноре де Бальзака. Еще будучи замужней, Эвелина прочла книгу француза и решила завязать с ним переписку. Роман, который начался как почтовый, перерос в кулуарный, и длился почти 20 лет. И только за 5 месяцев до смерти Бальзака Эвелина поддалась его уговорам о браке. Похоронены они на знаменитом парижском кладбище Пер-Лашез, напротив художника Валентия Ваньковича, также родственника Рейтанов. Кстати, неподалеку от могил племянницы Тадеуша Рейтана, мемуаристки Анны Герыч и ее сына, участника восстания 1831 года.

Усадьбу Рейтанов начнут реставрировать в 2020-м.

Фото: Сергей ТРЕФИЛОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В следующем году - 280 лет со дня рождения Тадеуша Рейтана. В такой юбилейный год начнется реставрация усадьбы и усыпальницы рода в Грушевке. «Хорошо, если на родине Тадеуша Рейтана появятся памятник, граффити и улица имени самого известного в мире уроженца Ляховиччины», - говорит Змитер Юркевич.