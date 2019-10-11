Фотофакт: Минский рыбак выловил на Цнянке огромную щуку 10 11.10.2019, 17:02

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Народ собрался посмотреть на этого «крокодила».

Пенсионер Анатолий заядлый рыбак. 70-летний минчанин живет на улице Гамарника и периодически приходит поудить на Цнянское водохранилище. Сегодняшний день не стал исключением. Анатолий, как обычно, с утра пришел ко второму мосту. Говорит, что сначала клева не было, но потом спиннинг сильно дернулся, и мужчина понял: на крючок попалось что-то крупное, пишет onliner.by.

— Я начал тянуть, тянул-тянул, то назад, то туда-сюда, — объясняет Анатолий. — Блесна была вертушечка, маленькая, хорошо, что у меня плетенка была. Когда подтянул к берегу, посмотрел, что щука. Она задом идет, за хвост ее поймал, около заднего плавника впился крючок. Тут рядом шел парень, увидел, что я тяну рыбу. Он быстро разделся, залез в воду, схватил за жабры щуку, и мы вдвоем вытянули ее.

Когда щуку взвесили, она потянула на 12,5 кг. Длина щуки — 110 см.

— Народ собрался посмотреть на этого «крокодила». Все сказали, что никогда таких рыб на Цнянке не видели, — говорит мужчина. — Я рыбачу с семи лет, когда отец меня с собой брал, получается, 63 года уже. Так вот до этого такой удачи не было. Были рыбы на 3—5 кг, но чтоб попадалась такая здоровая, нет, такого не было никогда. Причем, несмотря на свой вес и длину, рыба выглядит не старой, хорошей, крепкой. Сразу видно, что она была постоянно в движении.