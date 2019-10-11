Украинский социолог: Пресс-марафон Зеленского поднимет его рейтинг 23 11.10.2019, 17:05

1,836

Сейчас ситуация уникальная для Украины.

Команде президента Украины сейчас необходимо наладить действенную коммуникацию с обществом и активнее привлекать экспертную среду перед принятием тех или иных важных для государства решений.

Об этом заявила директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина во время круглого стола "Украина послевыборная: что дальше?", сообщает "Укрифнорм".

По ее словам, если раньше в Украине президент позиционировался как представитель от Востока или Запада, то сейчас он позиционируется, как президент "от народа".

"Думаю, что вчерашний марафон, чтобы там ни говорили критики, только повысит рейтинг, потому что "это - наш", вот это человек от народа... Сейчас ситуация уникальная для страны: никогда еще ни один президент даже после выборов не имел 70% доверия. Никогда еще люди не были настроены столь оптимистично", - отметила Бекешкина.

Она напомнила, что ранее в опросах относительно настроений украинцев всегда первые строчки занимали "надежда" и "тревога". Однако сейчас количество тех, кто испытывает тревогу, уменьшилось вдвое, и вдвое вырос показатель тех, кто с оптимизмом смотрит в будущее. В обществе наблюдается эйфория от того, что выбрали не политиков, а людей из народа, которые все сделают для людей, подчеркнула социолог.

Бекешкина добавила, что согласно опросам, на сегодня значительно больше людей верят в успех реформ, а также готовы терпеть неудобства ради изменений к лучшему.

Среди первых испытательных шагов для команды президента, отметила она, будет решение вопроса Донбасса и условий, на которых будет установлен мир, а также решение вопроса земли. Еще одним вызовом для команды Президента является проблема слишком быстрого принятия законодательных решений, который в народе назвали "взбесившимся принтером".