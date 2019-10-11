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Белорусские и российские десантники проведут под Брестом совместное учение

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  • 11.10.2019, 17:22
  • 1,484
Белорусские и российские десантники проведут под Брестом совместное учение

Военные из России приедут в Беларусь уже 12 октября.

На полигоне Брестский 21–25 октября пройдет батальонное тактическое учение с участием белорусских и российских военных. В нем примут участие десантно-штурмовой батальон 38-й бригады и парашютно-десантный батальон 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Вооруженных Сил России, сообщает Министерство обороны.

Во время учения военные будут преодолевать водную преграду на штатной технике, прыгать с парашютом, в том числе ночью, десантировать технику, а также проведут боевые стрельбы.

В учении задействуют военную авиацию, боевые вертолеты и самолеты.


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