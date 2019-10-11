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В США назвали главную слабость китайской армии и главную силу американской

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  • 11.10.2019, 17:31
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В США назвали главную слабость китайской армии и главную силу американской
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Эксперты сравнили армии Пекина и Вашингтона.

Американское издание We Are The Mighty, (перевод — tut.by) заявило, что отсутствие реального боевого опыта у Народно-освободительной армии Китая — ее самая большая слабость, невзирая на технические достижения. В то же время постоянно воюющая в разных частях света армия США имеет огромный опыт, и в этом ее сила.

Как пишет издание, несмотря на то, что перед Второй мировой войной США начали готовиться к войне, став «арсеналом демократии», этого не хватило, чтобы избежать сокрушительного поражения при Перл-Харборе. А, начав свою первую сухопутную кампанию в Африке, американская военная машина оказалась «полностью несостоятельной» в сражении на перевале Кассерин. Зато, терпя эти поражения, американцы быстро учились, в последующих сражениях действовали куда успешнее — и в итоге завершили войну в Германии.

We Are The Mighty напоминает, что в последний раз китайская армия воевала 40 лет назад, в 1979 году — причем опыт войны оказался весьма неудачным. Попытка НОАК вторгнуться во Вьетнам потерпела крах, причем, по словам издания, «вьетнамцы вытерли китайцами пол». Причину этого We Are The Mighty видит в том, что к тому моменту вьетнамская армия имела громадный боевой опыт.

Сегодня армия Китая сильно отличается от тех войск, что вторглись во Вьетнам — у нее есть современные истребители, боевые корабли и межконтинентальные баллистические ракеты, но сама армия остается такой же «необстрелянной» — в отличие от американской, имеющий опыт двух вторжений в Ирак и 18 лет войны в Афганистане. Поэтому, несмотря на то, что Китай хотел бы, чтобы весь мир трепетал от его военной мощи, это маловероятно, пока китайцы не продемонстрируют свои технические преимущества в реальной войне.

И, заключает We Are The Mighty, КНР пока по возможности будет иметь дело со своими слабыми соседями, а не с таким реальным геополитическим противником, как США с их обученной и опытной армией.


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