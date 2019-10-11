Зачем разбрасываться кадрами? 4 Валерий Коронкевич

11.10.2019, 17:40

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Валерий Коронкевич

Власть в упор не видит специалистов.

Не могу смириться с тем, что опыт, знания, профессионализм, да и бывшие заслуги многих людей не принимаются в расчет. Люди эти очень часто заброшены, как старые дома, на них не обращает никакого внимания власть. Нет, чтобы помочь им доработать до пенсии, помочь не впасть в депрессию, почувствовать себя нужным человеком… Им порой даже не предоставляют работу.

Приведу несколько примеров из жизни Хотимского района. Я уже писал о руководителе, который многие годы и даже по нескольку раз был руководителем всех хозяйств района. Универсальный председатель! Работал не хуже других, а по многим показателям и лучше. Со всеми бывшими руководителями района он находил общий язык. Но с сегодняшним руководством у него не сложились взаимоотношения. Есть декрет № 5 по трудоустройству руководителей, которые совершили правонарушение. Без разрешения местных властей они не могут быть назначены на другие руководящие должности.

О нарушениях закона со стороны «универсального председателя» не слышно. Но он не востребован, живет на помощь дочери и на пенсию жены-инвалида. Очень странно, что никто из новых заместителей председателя райисполкома не пошел и не замолвил за него слово — в хорошем смысле, человек ведь может и умеет работать.

Расскажу о другом руководителе, который возглавлял раньше ОАО «ТехноКомплекс». Он также попал в немилость новоявленным «районным царям» и точно так же не может трудоустроиться в районе. Человек в самом расцвете сил, таких кадров не так много в нашем депрессивном районе. Пришлось стать ему частным предпринимателем.

И еще пример. Долгие годы этот человек бессменно возглавлял ОАО «Батаево». Хозяйство на протяжении многих лет было передовым и занимало все призовые места по производству продукции сельского хозяйства. Но его объединили с другим, расстояние между хозяйствами более 20 километров, была потеряна управляемость, разбежались кадры. Руководитель не изъявил желания переезжать на новое место работы в деревню Беседовичи, что повлекло гнев и возмущение руководителя района.

Производственные показатели на сегодняшний день таковы, что оба объединенные хозяйства производят и продают продукции примерно как одно бывшее. В чем тогда логика объединения, почему так произошло? Деревня пустеет, опытные специалисты разбегаются, новые не закрепляются...

В прошлом году этот руководитель-передовик работал истопником ФАПа. Поговаривают, что в этом году ФАП будет закрыт. Опытный производственник останется вовсе без работы. Если летом можно как-то прожить на зарплату жены, то зимой это практически невозможно.

Власть в упор не видит этих людей. Конечно, они не самые выдающиеся руководители. Но в нашем районе и таких нет. Разве можно специалистами так легко разбрасываться, оставлять их на обочине жизни?

Жизнь — это бумеранг, если ты его запустил в кого-то, он обязательно к тебе вернется. Хотелось, чтобы руководители района задумались, что и у них может случиться такая же неприятная ситуация.

Валерий Коронкевич, «Свободные новости»