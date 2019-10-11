Стены помнят: в Вильнюсе появился арт-проект в память о еврейской общине 11.10.2019, 17:46

На стенах столицы Литвы появились изображения евреев, живших в городе до войны.

На этой неделе в Вильнюсе был завершен последний рисунок в рамках арт-проекта «Стены, которые помнят». Художники наносят на стены квартала, где располагалось вильнюсское гетто, изображения живших тут до Второй мировой войны евреев.

Изображения евреев взяты с архивных фото, которые охватывают период до войны. Авторы проекта хотят уделить внимание не ужасам Второй мировой, о которой и без того говорят немало, а повседневности еврейской общины Вильнюса — как люди работали до войны, как жили их семьи, как они росли и старели.

Автор идеи Лина Шлипавичюте-Черняускене рассказала порталу Charter97.org, что придумала концепцию еще два года назад.

«Похоже, идея просто ждала подходящего момента. Прежде всего, я восхищена вкладом еврейской культуры в нашем регионе и в Вильнюсе в частности. Я хотела сказать «спасибо» по-своему. Кроме того, я думаю, что чрезвычайно важно принять нашу историю, чтобы мы не повторяли, по крайней мере, некоторые из наших ошибок. Вопросы толерантности и межкультурного диалога чрезвычайно важны сейчас, когда ненависть снова становится частью законной политики», — сказала Лина Шлипавичюте- Черняускене.

Оформление стен улиц еврейского квартала потребовало от художника импровизации.

«Было очень сложно создавать граффити-проекты, основанные на старых фотографиях, в которых часто отсутствуют детали. Это заставляет много импровизировать. Потребовалось много усилий, чтобы сделать граффити как реалистичным, так и похожим на оригинальные фотографии», — отметила художница.

Художники проекта искали фото вильнюсских евреев в цифровых архивах Литвы, Польши и Израиля. В литовских библиотеках и в еврейской общине Литвы авторы выбирали наиболее подходящие для художественных работ изображения.

«Но самое захватывающее в том, что люди реагируют на рисунок. Мы встретили людей со всего мира и провели множество замечательных бесед только потому, что мы делали граффити на улице», — добавила Шлипавичюте- Черняускене.

В период нацистской оккупации 1941-1944 гг. в Литве было уничтожено не менее 90% из 208 тысяч литовских евреев. Согласно данным переписи литовского населения 2011 года, в стране проживает около 3 тысяч евреев.