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Boeing и Porsche создадут летающий электромобиль

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  • 11.10.2019, 17:55
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Boeing и Porsche создадут летающий электромобиль
Фото: Boeing

У будущего электромобиля будет вертикальный взлет.

Американская корпорация Boeing и немецкая компания Porsche AG в четверг объявили о намерении создать летающий электромобиль. В официальном сообщении, которое они распространили, говорится о намерении создать объединенную команду, которая «позволит перенести движение автотранспорта в воздушное пространство», сообщает РБК со ссылкой на CNN.

В заявлении не приводится никаких финансовых или технических деталей. Указано лишь, что у будущего электромобиля будет вертикальный взлет.

Как пояснил отвечающий за продажи и маркетинг член совета директоров Porsche Детлев фон Платен, речь идет об объединении усилий двух глобальных компаний, чтобы побороться за сегмент рынка, который в будущем имеет большой потенциал.

В Porsche до сих пор не говорили о планах создавать летающие автомобили. В последние годы компания делала ставку на занятие ниши на рынке электромобилей, поставив задачу создать 22 млн таких машин за следующие десять лет.


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