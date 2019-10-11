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«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб»

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  • 11.10.2019, 18:09
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«Для чего мы платим за дороги, если от этих дорог такой ущерб»
Фото: Дмитрий

Грузоперевозчик о ситуации на М1.

Читатель Дмитрий рассказал onliner.by, что работает в сфере грузоперевозок около 15 лет. То есть многое видел человек. Но состояние главной транспортной артерии страны — трассы М1 (Брест — Минск — граница России), а также то, как там ведутся ремонтные работы, заставило его говорить об убытках.

Ремонт на М1

В темное время суток грузовой микроавтобус двигался по трассе М1 в направлении Москвы. Инцидент произошел недалеко от Борисова.

— На участке ремонтных работ, который не был обозначен, машина влетела в огромную яму. Результат — разбиты три колеса. И я знаю, что в такую ситуацию попала не только моя машина, но и несколько других, — сообщил Дмитрий.

На фото видно, что крайняя левая полоса фактически непригодна для передвижения. На правой стороне дороги уложен свежий асфальт. На место вызвали ГАИ, инспекторы все осмотрели, выдали справку.

— Нам сказали обращаться в организацию, которая ведет ремонтные работы, либо же идти в суд, — говорит собеседник. — Только в 4 утра сами сотрудники ГАИ обозначили места проведения ремонтных работ. У меня вопрос: неужели это нельзя было сделать заранее? Мы платим дорожные сборы, платим за дороги — для чего? Поездка по платной трассе вышла себе же в ущерб — это нормально?

Что делать в подобных случаях

Есть основания рассчитывать на компенсацию, хоть обязательная страховка, так называемая автогражданка, такой ущерб, конечно же, не покрывает, а каско оформлено не у всех.

Придется обращаться в организацию, в ведении которой находится конкретный участок дороги. Для того чтобы подготовить требования, нужно в первую очередь зафиксировать повреждения, нанесенные автомобилю, время и место, где произошел инцидент, сфотографировать яму, куда наехала машина. Самый верный способ в такой ситуации — вызвать ГАИ.

Фото: Дмитрий

После этого следует провести оценку повреждений, полученных авто. И затем обратиться с претензией к ответственной организации с требованием возместить полученный ущерб. Если последует отказ, автовладелец имеет право добиваться выплаты через суд.

— Необходимо доказать, что машина попала в эту ситуацию, что это произошло в конкретном месте и что повреждения возникли из-за данной ситуации, — ранее пояснял адвокат Сергей Зикрацкий. — Какие будут использованы доказательства — другой вопрос. Можно обратиться в ГАИ, а можно попробовать зафиксировать все фотографиями и описанием произошедшего, а также составить акт, который бы подписали свидетели (например, другие автомобилисты, которые видели, как все случилось, либо пассажиры автомобиля).


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