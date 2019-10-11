Щит Европы: как ВКЛ сдерживало Московию 1 11.10.2019, 18:32

Князь московитов Иван III боялся прямого конфликта с нашими предками.

Московский князь Иван III, принявший бразды правления своей набиравшей силу державой с 1462 года, поначалу не мог вступить в открытую борьбу с великими литовскими князьями. Он решил не испытывать судьбу в военных кампаниях, а сделать ставку на дипломатию, пишет "Литвин".

Московитам нужны были верные союзники. Великий князь Иван ожидал помощи от так называемых верховских князей, которые правили уделами в верховьях реки Оки. У них были привилегии, определенные права на автономное управление подданными. Верховские князья вынуждены подчиняться воле правителей Великого княжества Литовского, но мечтали о большей независимости.

Княжеские распри выгодно использовал для себя владетель Москвы.

Князь Иван решил использовать ситуацию в своих целях. Он стал переманивать владетелей земель в верховьях Оки посулами денег, новых вотчин, выгодных постов в войске. Бояр, уходивших с приокских земель, в Москве всячески привечали, выдавая им немалые суммы на прокормление.

Естественно, такая политика затаившегося московского хищника не могла способствовать примирению ВКЛ и Москвы. Особенно участились случаи перехода верховских бояр и князей на московскую службу с 1487 г.

К концу 80-х годов 15-го века московиты добились небывалых успехов на востоке. Войско князя Ивана в июле указанного выше года взяло штурмом Казань, поставив там свой гарнизон. Казанским ханам московиты навязали свой протекторат, превратив ханство в данника.

До этого князю Ивану удалось разобраться с ростовскими князьями, фактически присоединив из владения к Московии. Сломил московит и сопротивление новгородской вольницы. Предпринимались походы в Пермский край.

Большого сопротивления казанцы уже не могли оказать. Много их воинов погибло в боях с ратями князя Ивана. Свою хитрость и тонкий расчет московский князь применил в тайных переговорах с влиятельными вельможами Литвы. Обаянию московских посулов поддался Иван Воротынский. Этот литвинский сановник решил разграбить город Мценск и затем переметнуться к князю Ивану Третьему.

Иностранные послы перед московским князем

Воротынскому активно помогали князья Одоевские, которые также разбойничали на дорогах Великого княжества Литовского.

Из Вильно в Москву было направлено посольство. Оказавшись у престола московского хитреца, литвинские послы требовали наказать перебежчиков. За голову Воротынского и Одоевских была назначена крупная награда. Однако Иван Третий выпроводил послов, а набеги и разорения московитов в пограничных землях литвинов приобрели новую силу.

Но 7 июня 1492 года на троне Великого Княжества Литовского оказался новый властитель. Польский король Казимир IV скончался, завещав власть над Польшей и Литвой своим сыновьям. Старшему сыну короля Владиславу II достались Венгрия и Чехия. В Польше утвердился Ян I Ольбрахт. А князем Литвы стал Александр Ягеллон.

Война с московитами

Раздел сильной соседней державы на отдельные владения пробудил у князя Ивана новые честолюбивые амбиции. Московский тарантул оставил свою затаенную хитрость и перешел к открытым враждебным действиям. Летом 1492 г. в пределы ВКЛ вторглась сильное московское войско во главе с князем Федором Телепней-Оболенским. Вновь пожару и разорению подвергся многострадальный Мценск. За ним московиты ворвались в Любутск.

Великий князь литовский Александр обратился за подмогой в Польшу, мобилизовал своих воинов. Не поскупился он и на наемников из Валахии и Германии. Но всех мобилизованных в самый краткий срок бойцов не хватало, чтобы противостоять боярам Москвы.

При этом официально Московское княжество не объявляло никакой войны литвинам. Между тем кровь обильно проливалась по всей границе. Вторжение отрядов князя Ивана было чем-то вроде «гибридной войны» 14 века. Велась она по необычному для того времени плану. Сначала в земли, которые предназначались для атаки, засылались агенты. Они вербовали представителей местной феодальной элиты, склоняли их к переходу под власть московского великого князя. Затем создавалась ситуация, когда со стороны литвинов якобы ущемлялись права местных феодалов. После этого посылались войска, чтобы захватывать целые области, в которых не хватало литвинских войск для обороны.

Зачем такая военно-дипломатическая хитрость потребовалась Ивану? В первую очередь, чтобы не дать повода для большой войны Польскому коровлеству. При малой «гибридной войне» с ВКЛ московиты могли бы понемногу отрезать от владений Александра лакомые куски и не рисковать столкновением с поляками. Литва в тот период состояла в личной унии с Польшей.

К концу 15 века московский князь придумал еще одну дипломатическую хитрость для расширения своих владений на западе.

Его пропагандисты стали развивать идеи о единой Руси, некогда разваленной княжескими раздорами. Князь Иван провозглашался собирателем земель русских. В дипломатической переписке появился термин «государь всея Руси». Иван III Васильевич явно задумал комбинацию, которая привела бы его не к номинальной, но реальной власти над территорией Великого княжества Литовского. Под руку московитов должны были перейти не только Полоцк, Могилев, туров, но и другие крупные экономические центры ВКЛ.

В битвах с литвинами московиты к 1493 году захватили Вязьму и ряд прочих городов. Армия литвинского воеводы Семена Можайского, несмотря на некоторые успехи в декабре 1492 года, терпело поражения. Летом 1493 года Александр понял, что его войска не смогут долго воевать с сильным врагом. Надо было начинать замирение.

Дипломатия Московского княжества -- обман и коварство

Странная война московита Ивана Васильевича и литвинского князя Александра завершилась переговорами о вечном мире. Литва вынуждена была пойти на соглашение с захватчиками на востоке, поскольку подвергалась постоянной угрозе набегов с юга. Там орудовал верный клеврет московского тирана крымский хан Менгли-Гирей. Только за набег 1492 года крымчаки увели в полон до 50 тысяч жителей южных областей ВКЛ, опустошив целые волости. При этом Польша так и не помогла князю Александру отбиться ни от татар, ни от московитов.

По миру 1494 года Литва вынуждена была отдать московскому хищнику город Вязьму, являвшийся важной стратегической крепостью на западном рубеже. Города Мезецк, Любутск возвращались под руку Александра. Гарантией нерушимости достигнутых договоренностей стал брак дочери властителя московитов княжны Елены и князя литвинов Александра.

Сторицей окупилась хитрость московского князя Ивана Васильевича, решившего провести выгодную политическую игру на трудностях, которые испытывало Великое княжество Литовское после смерти Казимира Четвертого.