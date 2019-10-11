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Турчинов: Независимая Украина начинается за спиной солдата в окопе на передовой

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  • 11.10.2019, 18:41
  • 1,361
Турчинов: Независимая Украина начинается за спиной солдата в окопе на передовой
Александр Турчинов

Россия никогда не выполняет взятые на себя обязательства.

Об этом сказал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в эфире программы "Право на владу", пишет censor.net.ua.

Он напомнил, что в 2016 году уже был опыт разведения сил и в Золотом, и в Петровском: "как только наши войска отошли, сразу же российско-террористические группировки попытались улучшить свои позиции и снова с кровью и риском для жизни пришлось возвращать свои рубежи ".

"Можно не прислушиваться к бывшим силовикам, но прислушайтесь к железному канцлеру Германии Отто фон Бисмарку. Еще несколько веков назад он сказал: "Соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны".

По словам Александра Турчинова, Россия считается только с силой, поэтому сильная армия, мощный сектор безопасности и обороны, - только это украинцев может защитить. "На это нужно работать всей стране, и вокруг этого надо объединяться всем политическим силам", - подчеркнул он.

"У нас есть одна Украинская формула, которая доказана кровью наших патриотов - свободная независимая Украина начинается только за спиной нашего солдата в окопе на передовой. С этой точки начинается наше правовое поле, действие нашей Конституции и спокойствие граждан. О победе можно говорить только тогда, когда этот окоп будет на нашей восточной границе", - резюмировал Александр Турчинов.


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