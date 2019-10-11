Профсоюз РЭП встал на защиту бригадира Буда-Кошелевского предприятия 1 11.10.2019, 19:47

В хозяйстве на Гомельщине не досчитались бычков на 51 тысяч рублей.

В сельскохозяйственном предприятии «УваровичиЭлит» недосчитались 25 голов скота. Руководство предприятия в Буда-Кошелевском районе уже нашло виновника – бригадира МТФ «Радеево» Татьяну Карпенко, пишет praca-by.info.

Ей предъявлена претензия о возмещении ущерба на сумму свыше 51 тыс. рублей. За помощью женщина обратилась в независимый профсоюз РЭП в Гомеле.

На приеме у правового инспектора профсоюза Леонида Судаленко материально ответственная работница рассказала, что в должности бригадира проработала всего год и вот такая крупная (около 25 тыс. $) недостача. Получается, каждый месяц у ее с подотчета неизвестно куда исчезали по две головы крупно рогатого скота.

В письменной претензии, пописанной и.о. директора ОАО «УваровичиЭлит» В. Матузко указывается, что предприятию причинен ущерб в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей как раз со стороны бригадира Карпенко. Здесь же ей предлагается в течение 10 дней добровольно возместить 51078,75 рублей, в противном случае судебные разбирательства и дополнительные расходы.

По словам Татьяны Карпенко ее зарплата в агропредприятии составляет около 300 рублей. Если она будет отдавать даже всю свою получку, ей не рассчитаться за коров даже за 15 лет.

Профсоюзный юрист рекомендовал бригадиру в первую очередь успокоиться и не боятся суда.

«Работница вступила в наш независимый профсоюз, а это значит, находится под защитой нашей юридической службы. Мы принимаем вызов и в суде будем выяснять, кто, когда и куда увел 25 голов КРС. Если нам говорят о виновных действиях работницы - доказательства на стол! Если это падеж скота, где утилизационные акты? Если это перевод скота из одной категории в другую, почему коровы не списаны с подотчета члена нашего профсоюза? На эти и другие вопросы мы готовы искать ответы в суде», - подвел черту под материальной претензией профсоюзный юрист.