Как и чем на самом деле кормили доисторических детей 1 11.10.2019, 19:52

Исследование провела команда ученых из Бристольского университета.

Команда ученых из Бристольского университета обнаружила, что во времена неолита доисторических детей кормили молоком животных. Причем использовали для этого прототип современных детских бутылочек, пишет сайт rz.com.ua.

Сосуды для кормления младенцев, сделанные из глины, впервые появились на территории современной Европы в эпоху неолита (около 5000 г. до н.э.) и стали очень распространенным явлением в бронзовый и железный века. Бутылочки были достаточно малы (около 5-10 см в поперечнике), чтобы поместиться в руках ребенка, и имели очень узкий носик, через который можно сосать жидкость. Иногда им придавали форму воображаемых животных, чтобы порадовать малыша.

Команда использовала комбинированный химический и изотопный подход для определения остатков пищи, обнаруженных в бутылочках. Результаты показали, что они содержали молоко крупного рогатого скота, овец и коз. Это подтверждает, что из этих глиняных сосудов кормили грудных детей. Козье, коровье и овечье молоко заменяло грудное молоко, а также было докормом во время отлучения от груди.

Вырастить и воспитать ребенка в те времена было нелегкой задачей, поэтому докорм детей молоком животных был очень важен для их выживания.