«Люди скучают по украинским продуктам» 2 11.10.2019, 20:27

Уничтожении санкционных продуктов в России. Архивное фото

Как российские санкции отразились на крымчанах.

За две недели в конце сентября – начале октября, в трех пунктах пропуска на административной границе с Херсонской областью, инспекторы управления Россельхознадзора по аннексированному Крыму изъяли около 700 килограммов запрещенных к ввозу продуктов. В ведомстве говорят о 69 попытках «нелегально ввезти продукты», передает Крым.Реалии.

Согласно сообщению Россельхознадзора, все изъятые товары находились в ручной клади и багаже автомобилей, следующих на полуостров с материковой части Украины. По наблюдениям инспекторов, среди изымаемых продуктов были колбаса, рыба, яйца, сало, помидоры и огурцы. Российские продуктовые контрсанкции были введены против соседних стран Европы после того, как Запад наложил на Россию ограничения в связи с аннексией Крыма и войной на востоке Украины.

Крымский активист Алексей Ефремов утверждает, что крымчане ценят украинские продукты.

Алексей Ефремов

– Люди скучают по качественным, вкусным продуктам, которые были при Украине, и которые сейчас в Украине. Может, еще по музыке и какой-то культуре, но холодильник на первом месте. Я несколько раз пересекал границу в этом году: допустимо перевозить пять килограммов какого-то вида продуктов. Сейчас, действительно, вводятся ограничения. Был курьезный случай: недавно ко мне пришли друзья, увидели украинские конфеты. Я говорю: они уже просроченные, а они: «Нет, нет, мы съедим». То есть, люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Со стороны украинской таможни – свои ограничения: они не позволяют провозить товары растительного происхождения. В Крым же везут яйца, сало, колбасу, сыр, кондитерские изделия. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать медикаменты, просят что-то привезти.

По словам Алексея Ефремова, если путешественник везет упаковку таблеток для себя, то это не вызовет проблем, а если это пакет с лекарствами, то возникнут проблемы с российскими таможенниками.

– Еще первые год-два (после российской аннексии Крыма – КР) можно было купить украинские продукты, еще не такой строгий контроль был. Сейчас, насколько я пытался узнавать у своих знакомых, друзей, нигде их не видно на прилавках. Даже конфеты сложно достать.

Российский независимый экономист Владислав Жуковский заявил, что российские продуктовые контрсанкции были несимметричной мерой.

Владислав Жуковский

– Все эти контрсанкции, конечно, были показухой и политическим пиаром на внесение чиновников федерального уровня, крупнейших олигархов и ближайшего окружения президента в санкционные списки. Российские власти не нашли ничего более умного, чем ввести санкции против собственного населения. Понятное дело, качественное импортное продовольствие из Европы, из Штатов не было замещено нормальным продовольствием внутри страны, так что это была бессмысленная акция. С другой стороны, есть целая категория силовиков – пограничников, спецслужбистов – которые сделали себе на этом карьеры, получили новые медальки, звездочки, ордена. Гораздо приятнее бороться с какими-нибудь польскими яблоками, с французским сыром, с турецкими помидорами и корнишонами, чем с олигархами, коррупцией, распилом бюджетов и монополией внутри страны.

По мнению Владислава Жуковского, все это привело к увеличению объемов контрафактной продукции с вредными химическими добавками на российском рынке.

– При этом существует теневой рынок качественного продовольствия: сыры, вина, мясо, рыба, фрукты и овощи – но стоят они гораздо дороже. По факту люди из властной вертикали так от них и не отказались. С моей точки зрения, не таким образом нужно было заниматься развитием сельского хозяйства, экономики… Контрсанкции – это ограничение конкуренции, удар по конкурентной борьбе, ограничение притока импортных товаров в Россию. Автоматический ответ на снижение конкуренции – рост цен на продукты питания. Официально они у нас выросли на 70% за последние пять лет, не официально – в 2,5-3 раза на некоторые товары. В то же время произошло падение качества. За все эти контрсанкции заплатили кошельком и здоровьем конечные потребители.

Юрист украинской правозащитной организации «Крым.SOS» Ольга Куришко рассуждает о правовых аспектах ограничений на провоз продуктов и вещей в Крым и из Крыма.

– С точки зрения правозащитной деятельности, мы бы больше говорили о запрете на провоз личных вещей – собственности граждан Украины, как со стороны Украины, так и со стороны России. По провозу же грузов в коммерческих и предпринимательских целях позиция однозначная: экономических отношений с Россией мы не ведем. Что до массового изъятия продуктов из ручной клади, то в данной ситуациии и Гаагская, и Женевская конвенции говорят о том, что Россия, как оккупирующая страна, не имеет права принимать какие-либо нормативные акты, ограничивающие права граждан на той территории, и распространять там свое законодательство. Во-вторых, Россия не должна нарушать право собственности граждан. Люди должны иметь право даже в такой ситуации провозить вещи, которые необходимы им, которые являются их собственностью.

По мнению Ольги Куришко, чтобы урегулировать порядок ввоза и вывоза товаров из аннексированного Крыма со стороны Украины, необходимо отменить закон о свободной экономический зоне «Крым» и принять новые законодательные положения для временно оккупированного полуострова.

– Когда речь идет о личных вещах, на это распространяется действие Таможенного кодекса, которым установлен ограниченный перечень вещей для перевозки через государственную границу. Это нонсенс, потому что нельзя применять такие правила к административной границе с Крымом.

Админграница между материковой Украиной и Крымом

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».