Шаман, хотевший изгнать Путина, попал на первую полосу New York Times 2 11.10.2019, 20:39

История шамана из Якутии впечатлила американских журналистов.

История шамана из Якутии впечатлила американских журналистов.

Шаман, известный в миру как Александр Габышев, объявил о походе на Москву весной этого года. Своей целью он назвал изгнание демона Путина из Кремля. За следующие месяцы пешего пути шаман обрел популярность среди россиян, пишет «Салідарнасць».

Стали даже звучать отчаянные прогнозы, что если власти ничего не предпримут, Габышев соберет в свой отряд миллионы.

В сентябре шамана решились задержать. В этот момент он достиг границы Бурятии и Иркутской области. Габышева отправили в Якутию, где возбудили уголовное дело по обвинению в призыве к экстремизму и взяли подписку о невыезде. Кроме того, экспертиза признала его «невменяемым».

На днях шаман напомнил о себе. Он обратился с видеобращением к Путину, обещая ему обеспечить защиту в случае добровольной отставки.

Александр Габышев обещает продолжить свой поход на Москву.