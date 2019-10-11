Ученые выяснили, почему одним удается разбогатеть, а другим нет 11.10.2019, 20:48

Для этого участникам эксперимента предложили сыграть в три игры.

По данным компании Credit Suisse, в 2018 году десять процентов населения планеты владели 85 процентами мирового богатства. Может быть, эти люди обладают выдающимися способностями? Они самые умные или физически выносливые. Оказывает, нет. У кого больше шансов разбогатеть — в материале РИА Новости.

Зациклились на своей бедности

В 2012 году ученые Чикагского университета провели необычный эксперимент. Они попросили несколько десятков молодых людей в возрасте 25 лет сыграть в три компьютерные игры — американские аналоги "Поля чудес" и "Ста к одному", а также в игру, напоминающую Angry Birds.

Всех участников условно разделили на богатых и бедных. Первые получали больше попыток угадать слово или выстрелить, чем вторые. При этом добровольцы могли взять кредит — дополнительный шанс справиться со сложным заданием — или пропустить ход, сохранив неиспользованные попытки.

Во всех играх победили "богатые" — главным образом за счет нерационального поведения игроков из "бедной" группы. Участники с ограниченным набором попыток, как правило, тратили много кредитов на сложные вопросы. Из-за этого они набирали меньше очков в пересчете на попытки. Кроме того, они хуже замечали подсказки, оставленные исследователями на столиках участников в игре "Сто к одному».

Стопки денег

По мнению экспертов, это говорит о том, что бедность (дефицит ресурсов) вынуждает человека фокусироваться на сиюминутных проблемах и игнорировать более отдаленные во времени задачи, решение которых может улучшить его положение. Иными словами, бедные не умеют абстрагироваться и просчитывать на несколько шагов вперед. Этим, кстати, можно объяснить популярность краткосрочных кредитов с высокой процентной ставкой среди самых малообеспеченных слоев населения.

Вероятно, из-за зацикленности на решении текущих проблем бедным труднее начать много зарабатывать, чем выходцам из богатых семей.

Богатство любит смелых

Согласно данным работы канадских физиологов, люди, выросшие в достатке, больше склонны к риску и уверены в себе. Это позволяет им быстро принимать решения, адекватно воспринимать жизненные ситуации, быть профессионально успешнее. В то время как их более бедные сверстники действуют осторожнее.

Дело в разных уровнях гормона стресса — кортизола — у выходцев из богатых и бедных семей. У последних этого гормона в крови больше. Кортизол участвует в формировании защитных реакций в ответ на внешние угрозы. Его концентрация резко увеличивается, когда надо убежать от преследователей или сразиться с врагом. Однако если высокие уровни гормона поддерживаются постоянно, человек становится более осторожным.

Кроме того, на шансы человека разбогатеть влияют привычки его родителей, утверждают ученые из Брауновского университета (США). Среди наиболее вредных — любовь к спортивным тотализаторам и жизнь не по средствам. А вот наличие дополнительных источников дохода, чтение профессиональной литературы и сбережения на черный день — это те привычки, которые помогут ребенку стать более обеспеченным, чем были его родители.

Цинизм же по отношению к окружающим и способность "идти по головам", наоборот, к финансовому успеху не приведут, считают немецкие ученые. Два масштабных опроса показали, что среди людей, имеющих сравнительно низкие доходы, циников больше, чем среди тех, кто много зарабатывает. Вероятно, это связано с тем, что такой человек отвергает помощь друзей и знакомых, хотя наибольшего успеха люди способны добиться только сообща, подчеркивают авторы работы.

Талант против удачи

По мнению итальянских ученых, финансовый успех не зависит от врожденных талантов и ума. Он результат случайного стечения обстоятельств. Исследователи создали компьютерную симуляцию, в которой тысяча участников со среднестатистическими способностями (талантом, умом и работоспособностью) и одинаковым уровнем благосостояния должны были бороться за ресурсы.

В ходе эксперимента в модель периодически вносились случайные события, которые участники могли использовать в равной мере. Через некоторое время в искусственно созданном обществе 80 процентов виртуальных богатств принадлежали 20 процентам людей. Эксперимент повторили несколько раз (при этом использовались разные сценарии развития общества), и всегда результат был одинаков: большая часть ресурсов оказывалась в руках нескольких индивидов.

Эти значения близки к реальному распределению мирового богатства — 85 процентов ресурсов принадлежат десяти процентам населения планеты. А значит, успех и финансовое благосостояние часто достаются не тем, кто этого достоин, а людям, оказавшимся в нужное время в нужном месте.