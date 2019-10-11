Как Лукашенко устроил «клоунаду» на саммите СНГ 36 11.10.2019, 21:25

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Несколько любопытных моментов, произошедших с белорусским диктатором в Ашхабаде.

От политического образования под названием СНГ уже давно ничего не ждут – не ждали и в этот раз, пишет «Салідарнасць». Тем более десять дней назад в Ереване многие из лидеров стран уже виделись – на саммите ЕАЭС, объединяющего участников более «тесной интеграции».

Чем Лукашенко успел «отметиться» в столице Туркменистана?

Судя по видео, охранники белорусского правителя были самыми нервными – постоянно оглядывались.

Во время совместной фотосъемки Лукашенко опять приставал к президенту Казахстана: взял его под руку, чтобы тот не сбежал и выслушал мысль правителя до конца.

Самой трудной для правителя Беларуси была встреча с правителем Туркменистана. Белорусская делегация намеревалась выбить с Гурбангулы Бердымухамедова долг за строительство Гарлыкского ГОК.

Но уговорить коллегу платить Лукашенко не смог.

В целом, по прилету из Ашхабада похвастаться диктатору будет нечем – инициативу не оценили, долг не вернули.