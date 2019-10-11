В заказнике «Лебяжий» заметили строительную технику и новую бетонную дорогу 1 11.10.2019, 21:57

2,124

Журналисты узнали, что это.

Похоже, в заказнике «Лебяжий» снова что-то возводят, уже с противоположной стороны от стройки компании «Тапас» — такие опасения в четверг выражали жители домов, расположенных неподалеку от охраняемой природной территории, пишет tut.by.

Повышенное внимание общественности к заказнику объясняется тем, что на другом берегу пруда группа компаний «Тапас» строит жилой комплекс «Олимпик Парк», а также ресторан. Ту стройку узаконили указом Лукашенко постфактум.

Вот так выглядит бетонная дорога, которая появилась в заказнике теперь.

Журналисты выяснил, что заказчик нынешних работ на охраняемой территории — «Минскзеленстрой». Местный пруд собираются почистить.

Начальник службы по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяство» Алексей Апёнок объяснил, что «Лебяжий» — искусственный водоем, который появился во время строительства проспекта Победителей (раньше — Машерова) на месте бывших торфоразработок.

— Водоприток в пруд уменьшен, водообмен затруднен, из-за этого водоем зарастает растительностью, — рассказал Алексей Апёнок. — Назрела необходимость провести мероприятия по улучшению гидрологического режима территории. С момента образования заказника по настоящее время пруд не очищали от водной растительности и мусора. Если ничего не сделать сейчас, зарастание водоема достигнет катастрофических объемов.

Решение об очистке акватории приняли на основании научных исследований специалистов Национальной академии наук Беларуси.

— К акватории пруда устроили временную дорогу — она нужна для подъезда и установки специализированных агрегатов. Для дороги выбрали оптимальный маршрут, удаляли кусты, деревья не вырубали. После окончания мероприятий дорогу демонтируют, а территорию приведут в первоначальное состояние. Все работы производятся под присмотром специалистов, — добавили в Минском лесопарковом хозяйстве.

Очищать пруд начнут на следующей неделе.