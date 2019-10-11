Опрос: Больше всего украинцы доверяют ВСУ, меньше всего – российским СМИ 3 11.10.2019, 22:05

Согласно опросу, Вооруженным силам Украины доверяют 74,6% украинцев.

Среди социальных институций украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, опубликованные 11 октября, пишет «Гордон».

ВСУ доверяют 74,6% украинцев, президенту – 69,9%, волонтерским организациям –69,2%, Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям – 64,5%, Нацгвардии – 64,4%, Госпогранслужбе – 63,5%, церкви и добровольческим батальонам – по 60,6%, Верховной Раде – 47,2%, правительству – 45,2%, политическим партиям – 16,3%.

Судебной системе в целом доверяют 14,3% украинцев.

Украинским СМИ доверяют 55,6% граждан, российским – 11%, западным – 38,2%.

В то же время больше всего украинцы не доверяют чиновникам (62,7%), судебной системе (70,1%), местным судам (65%), Национальному антикоррупционному бюро (54,1%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (53,6%), СМИ России (79%) и политическим партиям (65,9%).

Опрос проводился с 4-го по 9 октября 2019 года, было опрошено 2015 совершеннолетних граждан по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.