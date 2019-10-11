закрыть
11 октября 2019, пятница, 23:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Уран на БелАЭС привезут уже в этом году

8
  • 11.10.2019, 22:18
Уран на БелАЭС привезут уже в этом году

Физический пуск Островецкой АЭС назначен на январь.

Завоз топлива для белорусской АЭС планируется до конца текущего года, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Об этом передает interfax.by.

"Завоз топлива планируется в этом году. И все необходимые мероприятия по нему проводятся в штатном режиме", - сказал Каранкевич.

По словам министра, степень готовности первого блока АЭС высокая. Практически завершены все строительно-монтажные работы, проходит наладка оборудования, приступили к предэтапным операциям. На втором блоке идет строительство, проходят тепло- и электромонтажные работы, монтируется оборудование.

Как сообщалось, физический пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на январь 2020 года.

"Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть", - сказал генеральный директор станции Михаил Филимонов 9 октября.

Ранее Минэнерго Беларуси сообщало, что физпуск первого энергоблока может состояться в ноябре 2019 года. Готовность энергоблока составляет в настоящее время 97%.


популярное за неделю

Мнение

Чалавек нараджаецца свабодным
Чалавек нараджаецца свабодным Сяргей Законнікаў
Cбить на всех уровнях
Cбить на всех уровнях Михаил Пастухов
Сирийский цугцванг Путина
Сирийский цугцванг Путина Александр Гольц
Весь такой противоречивый
Весь такой противоречивый Ирина Халип