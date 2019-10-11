Уран на БелАЭС привезут уже в этом году 8 11.10.2019, 22:18

Физический пуск Островецкой АЭС назначен на январь.

Завоз топлива для белорусской АЭС планируется до конца текущего года, заявил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Об этом передает interfax.by.

"Завоз топлива планируется в этом году. И все необходимые мероприятия по нему проводятся в штатном режиме", - сказал Каранкевич.

По словам министра, степень готовности первого блока АЭС высокая. Практически завершены все строительно-монтажные работы, проходит наладка оборудования, приступили к предэтапным операциям. На втором блоке идет строительство, проходят тепло- и электромонтажные работы, монтируется оборудование.

Как сообщалось, физический пуск первого энергоблока БелАЭС перенесен на январь 2020 года.

"Физпуск ожидается в районе января, далее другие операции, включение в сеть", - сказал генеральный директор станции Михаил Филимонов 9 октября.

Ранее Минэнерго Беларуси сообщало, что физпуск первого энергоблока может состояться в ноябре 2019 года. Готовность энергоблока составляет в настоящее время 97%.