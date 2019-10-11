ГосДума РФ обрушила стоимость «Яндекса» на миллиард долларов за 5 часов 1 11.10.2019, 22:42

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Депутаты начали обсуждать закон об ограничениях на иностранные инвестиции в интернет-компании.

Акции «Яндекса» рухнули на Московской бирже в пятницу после того, как в Государственной думе был дан ход законопроекту, запрещающему иностранцам владеть более 20% в «значимых» интернет-компаниях, пишет finanz.ru.

Падение котировок началось с первых минут сессии: за час «Яндекс» подешевел на 3,6%, к 14.00 по белорусскому времени терял уже 6,4%, а на пятый час торгов обвал превысил 10%.

С отметки 2327 рублей за штуку к 15.30 мск бумаги крупнейшей интернет-компании России спикировали до 10-месячного минимума в 2075 рубля, отрезав от капитализации «Яндекса» 64 миллиарда рублей.

На 15.57 по белорусскому времени компания, которая начиналась в 1997 году с трех серверов за 10 тысяч долларов, а в сентябре-2019 заняла 24-ю строчку в мировом рейтинге самых быстрорастущих бизнесов мира от Fortune, стоила 614 млрд рублей, или 9,6 млрд долларов.

ГосДума на заседании в четверг начала обсуждение законопроекта, внесенного в июле единороссом Антоном Горелкиным, согласно которому, с 1 января 2020 года в отношении интернет-компаний, признанных «значимыми» для «информационной и коммуникационной инфраструктуры», будут действовать те же нормы, что с 2016 года работают для СМИ: основным владельцем должно быть российское юрлицо, а иностранные инвесторы не могут держать более пятой части капитала.

Таким интернет-ресурсам предлагается запретить предоставлять доступ к информации о российских пользователях иностранным компаниям и гражданам, а также российским компаниям с более чем 20-процентным иностранным участием без предварительного согласования правительственной комиссии.

В случае нарушения ресурс не блокируется, но ему запрещается привлекать рекламу - ключевой источник выручки.

Пока законопроект решено отправить на доработку в профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи,, заявил глава комитета Леонид Левин.

По его словам, обсуждение начнется не раньше ноября. «Мы стоим перед выбором между безопасностью и инвестициями. Задача комитета - сближение позиций», - пояснил депутат.

Законопроект является дискриминационным и фактически ограничивает доступ российских компаний на международные финансовые рынки, заявила гендиректор «Яндекса» Елена Бунина. Вместо благой заявленной цели о защите внутреннего рынка поправки «стреляют в ногу» российским технологиям, подчеркнула она.

Против выступает и Минкомсвязь. В документе не прописано определение «значимых интернет-ресурсов», а его цели и актуальность четко не определены, заявила в ГосДуме начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информационной безопасности министерства Айсалу Бадягина.

Но шансы на принятие документа крайне велики: он внесен по инициативе администрации президента, рассказали «Ведомостям» два источника на интернет-рынке. Помимо «Яндекса» под удар попадут еще 3-4 компании, включая, возможно операторов связи.

Тучи над «Яндексом» начали сгущаться прошлой осенью, когда, по данным «Ведомостей», совещания по компании проходили на уровне высшего руководства страны. Чиновники высказывали обеспокоенность большой медиаактивностью и невозможностью контролировать систему, в первую очередь сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости».

Идеи о контроле госструктур над компанией высказывали и силовики, и представители администрации президента, рассказывал источник издания.