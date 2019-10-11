Куда пойти в Минске на этих выходных 2 11.10.2019, 22:59

Подборка интересных мероприятий в столице 12 и 13 октября.

Прогноз погоды на выходные не особо радостный, но повеселиться в Минске все равно будут возможности. Сайт tio.by собрал события, на которые не жалко потратить время.

Beat Weekend

Где: кинотеатр “Ракета”, Минск.

Когда: c 10 по 13 октября.

Сколько: 7 рублей.

Полная программа

С 10 по 13 октября в Минске в пятый раз пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. Показы пройдут в кинотеатре “Ракета” (пер. Рабочий, 3). Фестиваль проходит при поддержке проекта Cinemascope.

Плоггинг-забег

Где: Заводской район, Минск.

Когда: 12 октября.

Полная программа

Плоггинг - международная экологическая инициатива, суть которой заключается в сборе мусора по пути во время бега трусцой. Цель необычного забега - популяризация движения плоггинг в Беларуси, физически, экологически активного и здорового способа жизни, а также привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды. В Минске мероприятие стартует в 10:00 и продлится до 15:00. Участники инициативы соберутся в парке культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября.

Фестиваль близнецов "Счастье вдвойне"

Где: выставочный комплекс (пр. Победителей, 14), Минск.

Когда: 12 октября.

Полная программа

Фестиваль близнецов "Счастье вдвойне" пройдет на выставке “Материнство и Детство”. Фестиваль открыт для близнецов, двойняшек, тройняшек, возрастом от совсем маленьких грудничков до детей 12 лет, а также всех членов их семей. Будет множество сюрпризов, игр и розыгрышей, а также выступление артистов.

Ночь пожирателей аниме

Где: кинотеатр “Ракета”, Минск.

Когда: в ночь на 13 октября.

Сколько: 15 рублей.

Полная программа

В ночь с 12 на 13 октября в рамках проекта “Ночь пожирателей аниме” в кинотеатре “Ракета” будет показана порция анимации от японских мультипликаторов: “Промар”, “Код Гиас: Лелуш Воскресший”, “Мобильный воин Гандам: Нарратив”. Ленты будут идти всю ночь непрерывно в режиме нон-стоп.

“Открытый лекторий"

Где: галерея-кафе “Артель”.

Когда: 12 и 13 октября.

Сколько: 15 рублей.

“Открытый лекторий” - просветительский проект, призванный стать проводником в мир искусства, науки, дать ответы на актуальные вопросы и сформировать площадку для обмена новыми знаниями, впечатлениями, мнениями. В эти выходные пройдут две лекции. 12 октября расскажут, чем отличается фото в инстаграм от фэшн-фотографии, начало в 17:00. А 13 октября - про гнев в родительстве. Начало в 15:00.

Если эти выходные у вас уже заняты, посмотрите полное расписание лекций на октябрь.

Городской кросс “Бегу за маму”

Где: Цнянское водохранилище, Минск.

Когда: 12 октября.

12 октября в честь Дня Матери в Минске пройдет самый душевный марафон осени #БегуЗаМаму. Около 1 000 любителей бега соберутся на Цнянском водохранилище, чтобы проверить свои силы, встретиться с единомышленниками, получить заряд бодрости, а главное - вспомнить любовь и заботу самого дорогого человека и посвятить ему свои километры.

Занятие в творческой мастерской "Пикассо"

Где: "Кто такой Джон Голт?" , Минск.

Когда: 12 октября.

Сколько: бесплатно.

Мастерская “Пикассо” - это творческое сообщество единомышленников, где в комфортной обстановке вы постигните азы творческого процесса и постепенно, обретая уверенность, научитесь выражать себя и свой взгляд на мир с помощью графика и цвета. Это площадка для общения и совместной работы как профессиональных художников, так и тех, кто держал кисть в руках только в далёком детстве. Так что не стесняйтесь и приходите!