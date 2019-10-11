Куда пойти в Минске на этих выходных

Куда пойти в Минске на этих выходных2
- 11.10.2019, 22:59
Подборка интересных мероприятий в столице 12 и 13 октября.
Прогноз погоды на выходные не особо радостный, но повеселиться в Минске все равно будут возможности. Сайт tio.by собрал события, на которые не жалко потратить время.
Beat Weekend
Где: кинотеатр “Ракета”, Минск.
Когда: c 10 по 13 октября.
Сколько: 7 рублей.
Полная программа
С 10 по 13 октября в Минске в пятый раз пройдет фестиваль документального кино о музыке и новой культуре Beat Weekend, региональная версия московского Beat Film Festival. Показы пройдут в кинотеатре “Ракета” (пер. Рабочий, 3). Фестиваль проходит при поддержке проекта Cinemascope.
Плоггинг-забег
Где: Заводской район, Минск.
Когда: 12 октября.
Полная программа
Плоггинг - международная экологическая инициатива, суть которой заключается в сборе мусора по пути во время бега трусцой. Цель необычного забега - популяризация движения плоггинг в Беларуси, физически, экологически активного и здорового способа жизни, а также привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей среды. В Минске мероприятие стартует в 10:00 и продлится до 15:00. Участники инициативы соберутся в парке культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября.
Фестиваль близнецов "Счастье вдвойне"
Где: выставочный комплекс (пр. Победителей, 14), Минск.
Когда: 12 октября.
Полная программа
Фестиваль близнецов "Счастье вдвойне" пройдет на выставке “Материнство и Детство”. Фестиваль открыт для близнецов, двойняшек, тройняшек, возрастом от совсем маленьких грудничков до детей 12 лет, а также всех членов их семей. Будет множество сюрпризов, игр и розыгрышей, а также выступление артистов.
Ночь пожирателей аниме
Где: кинотеатр “Ракета”, Минск.
Когда: в ночь на 13 октября.
Сколько: 15 рублей.
Полная программа
В ночь с 12 на 13 октября в рамках проекта “Ночь пожирателей аниме” в кинотеатре “Ракета” будет показана порция анимации от японских мультипликаторов: “Промар”, “Код Гиас: Лелуш Воскресший”, “Мобильный воин Гандам: Нарратив”. Ленты будут идти всю ночь непрерывно в режиме нон-стоп.
“Открытый лекторий"
Где: галерея-кафе “Артель”.
Когда: 12 и 13 октября.
Сколько: 15 рублей.
“Открытый лекторий” - просветительский проект, призванный стать проводником в мир искусства, науки, дать ответы на актуальные вопросы и сформировать площадку для обмена новыми знаниями, впечатлениями, мнениями. В эти выходные пройдут две лекции. 12 октября расскажут, чем отличается фото в инстаграм от фэшн-фотографии, начало в 17:00. А 13 октября - про гнев в родительстве. Начало в 15:00.
Если эти выходные у вас уже заняты, посмотрите полное расписание лекций на октябрь.
Городской кросс “Бегу за маму”
Где: Цнянское водохранилище, Минск.
Когда: 12 октября.
12 октября в честь Дня Матери в Минске пройдет самый душевный марафон осени #БегуЗаМаму. Около 1 000 любителей бега соберутся на Цнянском водохранилище, чтобы проверить свои силы, встретиться с единомышленниками, получить заряд бодрости, а главное - вспомнить любовь и заботу самого дорогого человека и посвятить ему свои километры.
Занятие в творческой мастерской "Пикассо"
Где: "Кто такой Джон Голт?" , Минск.
Когда: 12 октября.
Сколько: бесплатно.
Мастерская “Пикассо” - это творческое сообщество единомышленников, где в комфортной обстановке вы постигните азы творческого процесса и постепенно, обретая уверенность, научитесь выражать себя и свой взгляд на мир с помощью графика и цвета. Это площадка для общения и совместной работы как профессиональных художников, так и тех, кто держал кисть в руках только в далёком детстве. Так что не стесняйтесь и приходите!