Эксперимент на грани закона: могут ли контролеры останавливать транспорт? 7 12.10.2019, 8:20

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Фото: tut.by

Аргументы «Минсктранса» не выдерживают критики.

На уходящей неделе "Минсктранс" запустил новый эксперимент с целью отловить всех "зайцев", которые до этого времени умело уходили от контролеров, пишет Автобизнес.

"Изюминкой" эксперимента стало разрешение контролерам останавливать общественный транспорт на любом участке маршрута, даже вне остановок. Задумка понятна: посреди дороги некуда бежать, да и раствориться среди ожидающих прибытия транспорта пассажиров не получится. Сами контролеры называют это спецзаданием, а их руководители - бессрочным экспериментом. Юридические аспекты затеи оценил Евгений Грачев.

С тем, что за проезд платить нужно, как и выявлять безбилетных пассажиров, Автобизнес согласен. Но в своем стремлении творить добро некоторые чиновники забыли суть: делать это надо в строгом соответствии с законом, иначе принцип верховенства права будет поставлен под сомнение.

На деле эксперимент будет выглядеть так: контролер общественного транспорта, которому выдан красный диск (не путаем с жезлом), легким взмахом руки останавливает, допустим, автобус между остановочными пунктами. Водитель открывает переднюю дверь, в салон заходят контролеры. Все "зайцы" в ловушке, как говорится. Теперь посмотрим, что по этому поводу говорит закон.

За проезд в общественном транспорте без документа, подтверждающего оплату услуги, предусмотрена ответственность по ст.18.30 КоАП Беларуси.

Статья 18.30. Безбилетный проезд

1. Безбилетный проезд пассажиров на всех видах городского транспорта, в поездах городских линий, а также прохождение контрольного турникета (линии контроля) в метрополитене без наличия документа, подтверждающего право на проезд, - влекут наложение штрафа в размере от пяти десятых до одной базовой величины.

2. Безбилетный проезд пассажиров в поезде региональных линий, автобусе и маршрутном такси пригородного сообщения - влечет наложение штрафа в размере семи десятых базовой величины.

3. Безбилетный проезд пассажиров в поездах межрегиональных и международных линий, в автобусе и маршрутном такси междугородного сообщения - влечет наложение штрафа в размере одной базовой величины.

Штраф небольшой, но для многих сам факт поимки уже постыдная ситуация. Впрочем, далеко не для всех.

Составлять протоколы об административном правонарушении за безбилетный проезд по ст.18.30 КоАП имеют право должностные лица Транспортной инспекции, органов пассажирского автомобильного транспорта, метрополитена (ст.3.30 ПИКоАП). Рассматривает такие дела административная комиссия (ст.3.4 ПИКоАП).

Но имеют ли право контролеры останавливать на свое усмотрение транспорт?

В соответствии с п.9.1 ПДД водитель обязан остановиться по требованию инспектора ГАИ, который подал сигнал жезлом, а также иных должностных лиц, перечисленных в части 3 этого подпункта ПДД, которые подают сигнал об остановке красным диском.

Это сотрудники Следственного комитета, органов финансовых расследований, КГБ, ГТК, Транспортной инспекции… Перечень довольно большой, но контролеров общественного транспорта в нем нет. К Транспортной инспекции, присутствующей в списке, контролеры не относятся.

Поэтому с точки зрения закона все остается по-прежнему: контролеры могут заходить в общественный транспорт на остановочных пунктах и проверять оплату проезда. Больше - уж простите.

И раз уж речь зашла о правах контролеров, затронем и другие моменты.

Имеют право контролеры задержать безбилетника?

Не имеют. В случае непредъявления документов, подтверждающих оплату проезда, и (или) отказа предоставить документы, удостоверяющие личность, контролер имеет право вызвать представителей органов милиции, которые и наделены правом задерживать правонарушителей для установления личности.

Статья 8.2 ПИКоАП. Административное задержание физического лица

1. Административное задержание физического лица состоит в фактическом кратковременном ограничении свободы физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, за совершение им административного правонарушения, в доставлении его в место, определенное органом, ведущим административный процесс, и содержании в данном месте.

2. Административное задержание физического лица применяется в целях:

1) пресечения противоправной деятельности;

2) составления протокола об административном правонарушении, если составление его на месте выявления (совершения) административного правонарушения не представляется возможным;

3) установления личности...

Статья 8.3 ПИКоАП. Должностные лица, уполномоченные осуществлять административное задержание физического лица

Административное задержание физического лица имеют право осуществлять:

- должностные лица органов внутренних дел - при выявлении административных правонарушений, по делам о которых в соответствии с пунктом 1 части 1 и пунктами 5 и 8 части 2 статьи 3.30 настоящего Кодекса органы внутренних дел составляют протоколы об административных правонарушениях, а также при выявлении любых административных правонарушений в случае обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях...

Так что не всякий имеет право удерживать (задерживать) физическое лицо, даже если это правонарушитель.

Также не забываем, что по ч.3 ст.4.1 ПИКоАП лицо, в отношении которого ведется административный процесс, обязано подчиняться законным требованиям должностного лица, ведущего административный процесс. Но тут мы напомним, что сам административный процесс при задержании безбилетника начинается в том числе с момента задержания (ст.9.5 ПИКоАП), которое имеют право осуществлять, как мы говорили выше, органы внутренних дел. С того момента безбилетник и должен, выходит, подчиняться неким требованиям.

Эксперимент на грани закона?

По сути - да. И аргумент, которым оперирует руководство "Минсктранса", о том, что у предприятия есть полное право останавливать где угодно свой же транспорт, не выдерживает критики.

Водители транспорта, который передвигается по дорогам общего пользования и участвует в дорожном движении наравне с иными его участниками, должны соблюдать ПДД, а не внутренние инструкции предприятия.

И когда чиновники это осознают, то станут относиться к разного рода экспериментам более внимательно. Ведь соблюдать закон обязаны все: и те, кто должен оплачивать проезд, и те, кто осуществляет контроль.