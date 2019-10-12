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Изгоняющий Путина шаман назначил время и место для сбора отряда

  • 12.10.2019, 8:40
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Изгоняющий Путина шаман назначил время и место для сбора отряда
Фото: chita.ru

Часть сторонников Александра Габышева уже там находится.

Сторонники якутского шамана Александра Габышева съезжаются в Якутск на "общий сбор". Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил один из участников похода в Москву "для изгнания демона из Путина" Виктор Егоров.

"На 14 октября объявлен общий сбор в Якутске, часть сторонников шамана уже там, возле него. Будем решать основные организационные вопросы для продолжения похода. Точное число старта не назову, но скоро", – сообщил Егоров.

Накануне шаман из Якутии Александр Габышев записал видео с обращением к президенту России Владимиру Путину, которого он ранее шел изгонять из Кремля. Он заявил, что не намерен прекращать свой поход в Москву, а планирует вновь собрать свой отряд и снова отправиться в путь. Завершить свою миссию Габышев планирует к 2021 году. Габышев отмечает, что его поход на Москву будет носить исключительно мирный характер и "ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется".

Шаман также ответил местным властям, которые критиковали поход и утверждали, что у Габышева проблемы в личной жизни и его окружают "сомнительные люди, которые им пользуются". В частности, главе республики Айсену Николаеву он предложил присоединиться к числу своих сторонников и стать "первым несомнительным человеком рядом", а также "пригласить команду", чтобы быть "светлыми людьми" в его окружении. Александр Габышев уверен, что "все простые люди России за него", и не боится обвинений в экстремизме. Обвинения в невменяемости, претензии полиции и ФСБ, а также попытки отправить его на принудительное лечение шаман назвал "возвратом карательной медицины позднего СССР".

Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В конце сентября отряд шамана объявил о прекращении похода после того, как, по словам сторонников Габышева, им угрожали в полиции обвинениями в терроризме. По официальной версии, о роспуске отряда по телефону попросил сам Габышев.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и потребовали его освобождения.


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