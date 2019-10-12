Гомельская таможня издает приказы, которые можно не выполнять 12.10.2019, 9:19

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К такому выводу пришли юристы профсоюза РЭП.

Гомельская таможня издает приказы, которые можно не выполнять? К такому выводу можно прийти после окончания заседания суда, ставшего частью процесса уже бывшего сотрудника Гомельской таможни Вячеслава Паца против своего нанимателя, пишет praca-by.info.

Бывший таможенник пытался доказать, что наниматель не учитывал часы, потраченные сотрудником на участие в обучении и повышении квалификации, организованные Гомельской таможней. Вячеслав Пац был должен был присутствовать на них как в рабочее, так и в свободное от работы время.

Коллегия Гомельского областного суда оставила в силе решение суда Центрального района Гомеля, который пришел к выводу что приказ о прохождении обучения для повышения квалификации был необязательным к исполнению. Следовательно, неявка на такое занятие не будет трактоваться нарушением дисциплины, которую неукоснительно должны поддерживать таможенники.

«Я принимал присягу, я военный человек и у меня даже в мыслях не было не выполнить приказ об обучении для повышения квалификации. Каково же было мое удивление, когда на суде я услышал, что у нас, оказывается, были приказы, которые можно не исполнять! К счастью, я уже уволился с таможни в связи со сменой места жительства и могу сказать, что эта глава для меня теперь закрыта», - комментирует решение суда Вячеслав Пац.

Бывший таможенник просил суд признать нарушение его трудовых прав нанимателем. Такое признание дало бы основание Вячеславу Пацу для получения трех среднемесячных окладов служащего таможни.

«Безусловно, сложно судиться с представителями одного из самых влиятельных силовых ведомств страны. Однако, несмотря на то, что суд не поддержал наших доводов, Вячеслав Пац всё же смог уволиться со службы, которая перестала его устраивать»,- прокомментировал исход дела представитель профсоюза РЭП в процессе, член Совета организации Андрей Стрижак.