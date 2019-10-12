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Трамп поменял министра внутренней безопасности США

  • 12.10.2019, 9:34
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Трамп поменял министра внутренней безопасности США

Кевин Макэлинэн проработал на этой должности всего полгода.

Кевин Макэлинэн покидает пост министра внутренней безопасности США. Об этом сообщил вечером в пятницу, 11 октября, президент США Дональд Трамп. В этой должности Макэлинэн проработал всего полгода, сообщает dw.com.

По словам главы Белого дома и самого политика, его отставка была добровольной. Главной задачей Макэлинэна на посту главы министерства внутренней безопасности США стало урегулирование кризиса на границе США с Мексикой, с которым связывают ужесточение миграционной политики Трампа.

Как отмечает информагентство AP, политик, представляющий демократическую партию, пользовался уважением в Белом доме и его отставка стала неожиданностью. Сообщая об уходе Макэлинэна из состава правительства США, глава Белого дома указал, что тот собирается теперь посвятить свое время семье и работе в частном секторе.

Дональд Трамп пообещал назвать имя преемника Макэлинэна на посту министра национальной безопасности на следующей неделе, отметив, что у него имеется "множество замечательных кандидатов".


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