Трамп поменял министра внутренней безопасности США 12.10.2019, 9:34

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Кевин Макэлинэн проработал на этой должности всего полгода.

Кевин Макэлинэн покидает пост министра внутренней безопасности США. Об этом сообщил вечером в пятницу, 11 октября, президент США Дональд Трамп. В этой должности Макэлинэн проработал всего полгода, сообщает dw.com.

По словам главы Белого дома и самого политика, его отставка была добровольной. Главной задачей Макэлинэна на посту главы министерства внутренней безопасности США стало урегулирование кризиса на границе США с Мексикой, с которым связывают ужесточение миграционной политики Трампа.

Как отмечает информагентство AP, политик, представляющий демократическую партию, пользовался уважением в Белом доме и его отставка стала неожиданностью. Сообщая об уходе Макэлинэна из состава правительства США, глава Белого дома указал, что тот собирается теперь посвятить свое время семье и работе в частном секторе.

Kevin McAleenan has done an outstanding job as Acting Secretary of Homeland Security. We have worked well together with Border Crossings being way down. Kevin now, after many years in Government, wants to spend more time with his family and go to the private sector.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2019

Дональд Трамп пообещал назвать имя преемника Макэлинэна на посту министра национальной безопасности на следующей неделе, отметив, что у него имеется "множество замечательных кандидатов".