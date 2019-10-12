Почему «Погоня» победит: пять фактов о гербе Беларуси 4 12.10.2019, 9:59

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Во-первых, это красиво.

Статья «Погоня» и бело-красно-белый флаг vs официальная символика» опубликована на сайте журналиста Вячеслава Радионова. Приводим ее полностью:

- Белорусские идеологи бьются над проблемой: как приучить молодёжь уважать официальную символику и взять верх над идеологическими противниками — теми, кто использует герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг.

Но ничего у «государственников и управленцев» не получится: активная часть общества давно определилась с символами. «Погоня» и бело-красно-белый флаг по всем показателям лучше красно-зелёного полотна и герба с цветочками.

Стиль

Ну, во-первых, это красиво! Герб «Погоня» изящный, лёгкий и понятный. Современная версия герба, созданная группой художников во главе с Владимиром Круковским, легко запоминается и воспроизводится. «В гербе нет ничего лишнего, даже ребёнок может нарисовать. Мы ведь и стремились к этому, чтобы он был по своей графике доступен всем!», — поясняет один из авторов эскиза. Это же касается бело-красно-белого флага: он очень простой и стильный. Кроме того, он функциональный: его не повесишь вверх ногами, как часто бывает с нынешним флагом. Да и вообще, можно ли назвать официальные символы красивыми? Красный и зелёный плохо сочетаются, а всю эту рябь дополняет невыразительный орнамент. А помните ли вы, сколько колосьев на гербе и с какой стороны какие цветы нарисованы? 1:0 в пользу «Погони»!

История

Символ «Погоня» существует более тысячи лет. Впервые официально он упоминается в 1278 году, как символ князя Нарымонта, а с конца XIV века всадник изображался на печатях Ягайлы и Витовта. Само же название «Погоня» закрепилось за гербом в XVI веке. В общем, история давняя и богатая. Бело-красно-белый флаг — логичное продолжение герба, сформированное через инверсию цветов герба. Кроме того, вариант белого флага с красным крестом Святого Георгия использовался ещё 500 лет назад. А что же красно-зелёное полотнище? Оно было впопыхах придумано в 1951 году. Герб появился чуть раньше, как вариация символа РСФСР, и изначально от него отличался лишь надписью БССР. В общем, 2:0.

Конфликты

Любимым доводом противников бело-красно-белого флага и герба «Погоня» является тот факт, что они использовались в период германской оккупации как отличительные символы коллаборационистов. Точно так же использовался российский триколор различными вооружёнными формированиями, воевавших на стороне Третьего рейха на территории России. Чего же там ветераны не возмущаются? Национальные флаги большинства оккупированных германскими войсками стран Европы использовались нацистскими властями при создании символов коллаборационистских формирований, что лишь подтверждает факт того, что именно «Погоня» считалась национальным символом в Беларуси. 3:0.

Смысл

Чтобы пояснить значение красно-зелёного флага пришлось в 1996 году даже отдельный конкурс проводить. В итоге чего только туда не насовали: и о «господствующем положении красного цвета в СССР» написали, и «племя дреговичей» вспомнили, и «весеннее пробуждение природы после зимы» приплели. А какой ещё может быть смысл у потомка рисунка с лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? С «Погоней» всё просто: вооружённый всадник — символ защиты страны от врагов. У флага же есть красивая легенда о раненном князе и окровавленной повязке, ставшей знаменем в битве с врагом. 4:0!

Геральдика

Щит — основной элемент любого герба. На большинстве гербов стран Европы, включая все соседние страны, щит присутствует на изображении. Но, конечно, есть обратные примеры: Беларусь и, например, Македония. Официальные символы этих стран основаны на гербе СССР, который не соответствует правилам классической геральдики. Но даже македонцы додумались убрать красную пятиконечную звезду как символ коммунизма, а у нас она висит и дальше. Посмотрите на флаги Европы: практически все оформлены в одном стиле, как и бело-красно-белый флаг. Очередной плюс в копилку наших национальных символов.