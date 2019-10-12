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Из Сирии нанесли ответный удар по Турции

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  • 12.10.2019, 10:05
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Из Сирии нанесли ответный удар по Турции

Восемь гражданских погибли и 35 получили ранения.

В результате минометной атаки с территории Сирии по Турции погибли восемь жителей приграничного населенного пункта. Об этом заявили в офисе губернатора турецкой пограничной провинции Мардин, передает Xinhua (перевод — liga.net).

"Восемь гражданских погибли и 35 получили ранения в районе Нусайбин вследствие минометного обстрела с территории Сирии", - рассказали у губернатора.

В Турции считают, что обстрел провели отряды самообороны - движения, которое Анкара считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана.

Вчера сообщалось, что с начала военного вторжения в Сирию турецкие войска убили 342 человека. В результате противостояния также погиб один турецкий солдат и 11 гражданских лиц.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Мирная весна" на территории Сирии. Он заявил, что операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана и ИГ.

В НАТО заявили, что у Турции были "обоснованные проблемы в сфере безопасности", однако призвали Анкару проводить операцию взвешено.

Президент США Дональд Трамп назвал вторжение "плохой идеей", а Сенат США пообещал наложить на Турцию "санкции из ада".

Эрдоган в ответе Трампу заявил, что у Турции есть "юридические основания" размещать войска в Сирии, в отличии от США.


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